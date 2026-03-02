Bibliotekarie till Mölnbo bibliotek
Kultur- och fritidskontoret ansvarar för att det finns ett rikt kultur- och fritidsliv i Södertälje kommun. Kontoret ansvarar för bibliotek, kulturskola, konsthall, ung fritid, idrottsanläggningar, Torekällberget och friluftsliv.
Biblioteken i Södertälje består av två enheter: Stadsbiblioteket med det målgruppsanpassade biblioteket TIO14 och Områdesbiblioteken som består av filialbibliotek i Hovsjö, kommundelsbiblioteken i Järna, Hölö, Mölnbo och Enhörna samt en bokbuss.
Vi söker nu en bibliotekarie till Mölnbo bibliotek som är ett kombinerat folk- och skolbibliotek och ligger i Mölnboskolan, en F-6 skola med 120 elever. Din organisationstillhörighet är Områdesbiblioteken. Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Gillar du att ha variation i ditt arbete och ta stort ansvar? Som ensam bibliotekarie på Mölnbo bibliotek så har du stor möjlighet att påverka ditt arbete. Du ingår även i ett större team tillsammans med kollegor från de andra biblioteken.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
• Bemanning av biblioteket under dess öppettider.
• Att aktivt arbeta med att främja läslust hos både elever och besökare.
• Utveckla bibliotekets verksamhet och mediebestånd.
• Samarbeta med lärare och pedagoger i undervisningen.
• Stötta elever i informationssökning, källkritik och litteraturval.
Vem är du?Kvalifikationer
• Vi söker dig med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
Meriterande:
• Du har erfarenhet av arbete på folk- och/eller skolbibliotek.
• Ett genuint intresse för läsfrämjande och mötet med människor.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, ytterligare språk är meriterande. Dina personliga egenskaper
• För att lyckas i tjänsten ska du vara lyhörd, ansvarsfull och driven.
• Du är serviceinriktad, kreativ och proaktiv.
• Du är självgående och strukturerad, med förmåga att planera och prioritera.
• Du kan arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
• Du tycker om att möta olika slags människor och mångfald är för dig en självklarhet, liksom ett gott bemötande och en hög servicenivå.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Mölnbo ligger ca 25 km från Södertälje med ca 1100 invånare.
Allmänna kommunikationer (pendeltåg) finns.
Folkbiblioteket har öppet fyra dagar i veckan, varav två kvällar samt en söndag i månaden.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Bibliotekschef
Hanna Ahlström hanna.ahlstrom@sodertalje.se 08-523 016 14 Jobbnummer
9772336