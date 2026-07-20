Bibliotekarie till Malmö latinskola
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2026-07-20
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Ref: 20261716
Vi på Malmö latinskola söker en bibliotekarie för ett vikariat om 60% under perioden 2026-08-17 - 2026-12-22. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie arbetar du med utvecklingen av skolans IKT-främjande arbete. Du stödjer personal och elever i denna utveckling genom att:
Utveckla och uppdatera bibliotekets hemsida
Ansvara för att ta fram och uppdatera sökguider
I samarbete med undervisande lärare planera och genomföra progressionsinriktad informationssöknings- och källkritikundervisning
Handleda lärare och övrig personal i användandet av digitala informationskällor
Genomföra bokprat
Kontinuerligt utveckla fysiska och digitala litteraturförmedlande funktioner
Arbete i informationsdisken
Mediearbete såsom inköp, katalogisering, gallring, skyltning
Som bibliotekarie arbetar du för det livslånga lärandet och därigenom en positiv utveckling för eleverna; ett intresse litteratur och kultur är därför viktigt. Du ingår i team med andra bibliotekarier, biblioteksassistenter och övrig personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Kandidatexamen (180 högskolepoäng) varav 90 hp i huvudämnet biblioteks- och informationsvetenskap
God digital kompetens
Mycket god svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Pedagogisk utbildning eller liknande
Kunskaper i fler språk utöver svenska.
Som person är du kommunikativ, serviceinriktad och kreativ då du dagligen i samtalet med besökare möter nya frågeställningar och informationsproblem. Du bemöter besökarna uppmärksamt och tillmötesgående och för att kunna bryta ner informationsproblem i olika delar och se sammanhang krävs det att du är analytisk. I arbetet ingår att samla och strukturera olika medier, vilket förutsätter att du är strukturerad och kan organisera och prioritera aktiviteter effektivt. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Malmö latinskola är en populär skola i centrala Malmö som kännetecknas av en kreativ och estetisk miljö. Våra elever uppmuntras att känna nyfikenhet, ömsesidig respekt, lust att lära och utmanas. Många humanister, natur- och samhällsvetare väljer vår skola för att det är en attraktiv, kul, öppensinnad och stimulerande miljö. Här kan du exempelvis ta del av rockkonserter, utställningar eller livesändningar från poddstudion under lunchen. Skolan erbjuder nio högskoleförberedande utbildningar med olika inriktningar och profiler. Hos oss blir du en del av en levande arbetsplats med fantasifyllda uttryck tillsammans med engagerade och välutbildade kollegor. Vill du veta mer om oss? Besök: https://malmo.se/latin
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här. Läs om Malmö stad som arbetsgivare här https://malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Vikariat 2026-08-17-2026-12-22 med eventuell möjlighet till förlängning
Omfattning: 60 %
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-08-17Övrig information
Som kandidat rekommenderas du att kontrollera din skräppost under ansökningstiden, för att säkerställa att du inte missar svarsmejl från Malmö stad.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastnings- och misstankeregister innan anställning inom gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. För att värna om din personliga integritet ber vi dig att inte att bifoga ditt registerutdrag i din ansökan till oss. Om det blir aktuellt för tjänsten du söker kommer vi att efterfråga detta senare i processen. Om du vill vara förberedd finns utdraget här att hämta: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20261716". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Malmö Kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/
Kalendegatan 1 (visa karta
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211 35 MALMÖ Arbetsplats
Malmö Stad Kontakt
Facklig företrädare, Vision
Johan Svensson Johan.Svensson@malmo.se +46721891653 Jobbnummer
10007303