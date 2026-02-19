Bibliotekarie till Mälardalens universitet
Mälardalens Universitet / Bibliotekariejobb / Eskilstuna Visa alla bibliotekariejobb i Eskilstuna
2026-02-19
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mälardalens Universitet i Eskilstuna
, Västerås
, Nyköping
, Karlskoga
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Mälardalens universitet (MDU) är Sveriges nyaste universitet. Med vår vision, att vara ett progressivt och samverkande universitet där vi tillsammans formar en hållbar framtid, vill vi göra verklig skillnad.
Vill du vara med och bidra till vår utveckling?
Tillsammans bidrar vi till en mer hållbar framtid genom kunskap och innovation. Vi anser att ny kunskap och nya perspektiv bäst skapas och uppnås i samverkan med andra - kollegor, studenter, näringsliv och offentlig sektor såväl nationellt som internationellt.
Universitetsbiblioteket stödjer universitetets arbete för att uppnå och upprätthålla hög internationell kvalitet i utbildning och forskning. Vi stödjer vetenskaplig publicering, ansvarar för inköp och tillgängliggörande av medier samt tillhörande infrastrukturer och pedagogiskt stöd till informationskompetens och lärande.
Anställningsinformation
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med eventuell provanställning
Anställningsperiod/tillträde: Enligt övenskommelse
Omfattning: Heltid
Antal anställningar: 1
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Stationeringsort: Västerås eller Eskilstuna
Avdelning: UniversitetsbiblioteketPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
I den här rollen får du möjlighet att aktivt bidra till utvecklingen av bibliotekets stöd inom forskningsrelaterade tjänster vid MDU, som exempelvis öppen vetenskap. Arbetet innebär många kontaktytor och du kommer att ha en utåtriktad och relationsskapande roll gentemot forskande lärare, doktorander och studenter, samt institutioners och fakulteters ledningar och organ. Du arbetar nära både forskare och andra användare och driver utvecklingsarbete i grupp, där dialog och samverkan är centralt Du samverkar löpande med andra avdelningar inom verksamhetsstödet och med olika delar av universitetets organisation för att säkerställa ett professionellt och sammanhållet stöd. I tjänsten ingår att arbeta nära forskare och bygga samt upprätthålla forskarkontakter. Som en naturlig del av bibliotekets vardag kan även sedvanliga bibliotekarieuppgifter förekomma, exempelvis bemanning av informationspunkten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Examen i biblioteks och informationsvetenskap,
• Minst två års erfarenhet från lärosäte- special- eller myndighetsbibliotek,
• Erfarenhet av att driva utveckling,
• Förmåga att kunna läsa, förstå och återge/presentera komplex information,
• Förmåga att arbeta flexibelt, pedagogiskt och situationsanpassat men med systematik,
• Mycket god förmåga att läsa skriva och tala svenska och engelska,
• Orädd att tala inför grupper,
• Erfarenhet av en nätverkande och kontaktskapande roll.
Meriterande
För denna anställning är det meriterande att ha erfarenhet av:
• Datahantering i vetenskaplig kontext,
• Presentationer på konferenser och/eller egen publicering.
Personliga förmågor
Vid en samlad bedömning av lämplighet läggs även vikt vid personliga förmågor. Alla anställda vid MDU förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att vara med och driva verksamhetsutveckling och som motiveras av att hitta nya, smarta sätt att förbättra arbetssätt och tjänster. Du är nyfiken och ser alltid saker ur användarens perspektiv, vilket gör att du snabbt fångar upp behov och omsätter dem i praktiska lösningar. Med en god problemlösningsförmåga tar du dig an komplexa frågor på ett strukturerat och analytiskt sätt.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och trivs med att förklara, vägleda och skapa förståelse hos olika målgrupper. Samarbete faller sig naturligt för dig - du bidrar aktivt till en god laganda och arbetar gärna tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Samtidigt är du trygg i att starta och driva utvecklingsarbete både självständigt och i grupp, och du ser till att ta initiativ och föra arbetet framåt.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.Så ansöker du
Gör din ansökan genom att klicka på knappen "Ansök" nedan.
Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Fackliga representanter:
Saco-S saco-s@mdu.se
Susanne Meijer ST-OFR/S, tel: 021-10 14 89
Vi undanber oss all kontakt med försäljare av annonser. Vi har gjort våra strategiska val för denna rekrytering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mälardalens Universitet
(org.nr 202100-2916), http://www.mdu.se Arbetsplats
Mälardalens universitet Kontakt
Enhetschef
Kristina Smedeby kristina.smedeby@mdu.se 016-15 37 30 Jobbnummer
9752993