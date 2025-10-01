Bibliotekarie till Kungsörs kommun
Är du kreativ och har tidigare jobbat på bibliotek? Kom och bidra med din kompetens och initiativkraft till oss!
Kungsörs bibliotek är ett modernt och välkomnande meröppet bibliotek - en levande mötesplats som lockar många besökare varje år. Här värdesätter vi gemenskap, inkludering och att skapa tillsammans med våra besökare. Vår engagerade personalgrupp består av bibliotekarier, biblioteksambassadör, biblioteksassistenter och bibliotekschef, och vi har ett nära och gott samarbete.
Vi är en del av Bibliotek i Västmanland - ett regionalt samarbete mellan tio kommuner där vi delar katalog, media, kompetens och visioner. Tillsammans arbetar vi för att stärka bibliotekets roll och utveckla verksamheten med ännu bättre service och utbud.
Hos oss får du vara med i en lärande organisation där vi gärna testar nya idéer och utvecklar biblioteket tillsammans. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss har du fokus på barn och unga och på målgruppen äldre. Du ansvarar för att bemanna biblioteket och möta besökare i alla åldrar. Du arbetar med urval och inköp av medier och planerar, genomför samt följer upp aktiviteter för barn och unga och målgruppen äldre.
Du bidrar aktivt till att utveckla bibliotekets verksamhet tillsammans med kollegorna i teamet. Här finns gott om utrymme för egna initiativ och idéer som kan stärka och förnya vårt utbud och våra arbetssätt.
Tjänsten innebär även arbete på kvällar och helger.Kvalifikationer
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande utbildning. Du har tidigare arbetat på bibliotek och har erfarenhet av att arbeta med barn och unga och med tillgänglighet för alla åldrar. Du behöver ha vana av och känna dig trygg med att tala inför grupper och att möta människor i olika åldrar.
Erfarenhet av delaktighetsarbete eller annat utåtriktat arbete med biblioteksanvändare är också positivt. Vi värdesätter om du har arbetat med läsfrämjande och kreativa aktiviteter för barn och unga. Intresse för AI och vana vid att använda sociala medier är ett plus.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du är duktig på att bemöta och kommunicera med människor. Du har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra i team.
Eftersom vi är ett mindre bibliotek varierar arbetsuppgifterna och du behöver vara flexibel och kunna ta ansvar för olika delar av verksamheten. Vi söker dig som är initiativrik, lösningsorienterad och handlingskraftig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Heltid eller enligt överenskommelse
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
