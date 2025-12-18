Bibliotekarie till grundskolan i Luleå
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Luleå Visa alla bibliotekariejobb i Luleå
2025-12-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallning
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i Luleå kommun omsätter ca 2 miljarder per år och har ca 3000 anställda. Förvaltningen ansvarar för kommunens förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Uppdraget är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget ska genomsyra hela verksamheten.
Grundskolan och den anpassade grundskolan är organiserad i tre områden med varsin områdeschef och en skolchef:
• Gammelstad-Råneå-Sunderbyn
• Hertsön-Örnäset-Björkskatan
• Centrum-Notviken-Bergnäset
Nu söker vi tre bibliotekarier till grundskolan i Luleå och dessa tjänster kommer organiseras under respektive områdeschef. Vill du vara med och spela roll i grundskolan? Då är du välkommen med din ansökan! Intervjuer sker under februari månad.Publiceringsdatum2025-12-18Arbetsuppgifter
Vi vill stärka vår samverkan med skolans personal och söker dig som vill vara med och driva en sådan utveckling framåt.
Vi vill väcka elevers läslust och intresse för litteratur, vara ett stöd för elevernas lärande och verka för digital delaktighet. Vi ska vara hela skolans mötesplats och slå vakt om demokratiska värden. Som bibliotekarie hos oss har du stor frihet att tillsammans med kollegorna prova nya idéer inom dessa områden.
Dina arbetsuppgifter kan vara:
* Möta enskilda elever och vägleda till litteratur som leder till läslust
* Möta grupper av elever i exempelvis biblioteksvisningar, lektioner i informationssökning och källkritik
* Tillsammans med lärare planera undervisning (exempelvis diskutera val av litteratur kopplat till olika utbildningar)
* Delta aktivt i skolans olika nätverk för lärare
* Hålla i bokcirklar/boksamtal för elever eller personal
* I bibliotekets lokaler arrangera kulturella och/eller litterära aktiviteter utifrån grundskolans
värdegrund
* Andra förekommande uppgifter för bibliotekarier exempelvis inköp av viss litteraturKvalifikationer
Vi söker efter dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har erfarenhet av olika bibliotekssystem. Har du erfarenhet av att arbeta i skolbibliotek eller annan pedagogisk miljö ser vi det såklart som en tillgång. Du gillar självklart att arbeta med elever.
Som bibliotekarie hos oss vill vi att du kan:
* Samarbeta med kollegor på ett flexibelt sätt utifrån gemensamt beslutade mål
* Ta initiativ och prova nya utvecklande idéer
* Visa engagemang och pedagogisk förmåga
* Kommunicera med olika målgrupper (vuxna och unga) både i personliga möten och digitala forum
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå kommun
(org.nr 212000-2742) Arbetsplats
Luleå kommun, Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Områdeschef grundskolan
Sven-Erik Mohlin 0920-45 30 00 (nås via växeln) Jobbnummer
9653854