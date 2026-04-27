Bibliotekarie till Biblioteksenheten
2026-04-27
Biblioteksenheten består av Arkenbiblioteket, som är huvudbibliotek, sex närbibliotek i Bjästa, Björna, Bredbyn, Husum, Skorped och Trehörningsjö samt biblioteksbussen. Enheten ansvarar även för biblioteksservice till studerande vid Umeå universitet campus Örnsköldsvik, på uppdrag av Umeå universitetsbibliotek.
Det övergripande målet för biblioteken i Örnsköldsviks kommun är att vara attraktiva och inkluderande mötesplatser för läslust, kunskap, kulturupplevelser och en självklar del av lokalsamhället. Uppdraget är att ge invånarna tillgång till berättelser, kultur och kunskap som främjar kreativitet, personlig utveckling, livslångt lärande samt ett aktivt deltagande i samhälls- och demokratilivet. Verksamheten syftar till att möta invånarnas behov av biblioteksservice både idag och i framtiden.
Nu söker vi en bibliotekarie med bred kompetens och ett starkt användarfokus till en tillsvidareanställning på heltid, med placering på Arkenbiblioteket och biblioteksbussen.
ArbetsuppgifterPå Arkenbiblioteket arbetar du med en tydlig inriktning mot läs- och demokratifrämjande för både barn och vuxna, sedvanlig bibliotekstjänstgöring samt bemanning av biblioteksbussen.
Inom det läs- och demokratifrämjande arbetet kommer du att ansvara för att utveckla, planera och genomföra olika typer av utåtriktade aktiviteter och arrangemang, både på egen hand och tillsammans med dina kollegor. Med utgångspunkt i biblioteksplanen skapar du verksamhet som främjar läslust, delaktighet, demokrati och jämlik tillgång till kultur och kunskap. Arbetet innefattar även att vidareutveckla samverkan med studieförbund och andra interna och externa aktörer för att nå fler och nya besökare.
På biblioteksbussen arbetar du tillsammans med en grupp kollegor kring den dagliga driften och ger biblioteksservice till användare, med fokus på de yngsta och de äldsta invånarna. Det kan bli aktuellt att ta C-körkort och YKB inom ramen för tjänsten. I sådant fall bekostas utbildningen av arbetsgivaren.
Du möter besökare med olika förutsättningar på ett pedagogiskt sätt och utgår från deras behov - i biblioteket, uppsökande och digitalt.
KvalifikationerVi söker dig med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren finner relevant, har god kännedom om aktuell litteratur och ett start engagemang för biblioteksutveckling.
Dina personliga egenskaper är viktiga. Det är meriterande om du har erfarenhet av läsfrämjande arbete gentemot både barn och vuxna samt värdskap och moderering av program. Du trivs i ett högt tempo, får energi av möten med människor och känner dig trygg i nya situationer. I mötet med användare är du pedagogisk, tillmötesgående och har ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Du är kommunikativ, ansvarstagande och lösningsfokuserad samt har god samarbetsförmåga. Samtidigt kan du arbeta självständigt, ta egna initiativ och genomföra aktiviteter från idé till genomförande.
Tillsammans med dina kollegor inom biblioteksenheten arbetar du för att bidra till verksamheten som helhet och samverkar med olika aktörer för att genomföra bibliotekets uppdrag.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
B-körkort är ett krav.
C-körkort är meriterande.
Språkkunskaper är meriterande, exempelvis arabiska, persiska, dari, tigrinja eller annat språk som arbetsgivaren bedömer relevant.
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan
Samhällsbyggnadsförvaltningens uppdrag är att aktivt verka för att bygga en säker, trygg och hållbar kommun med en god miljö för alla som bor, verkar och besöker Örnsköldsvik.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är pass, internationellt ID-kort, körkort+personbevis från Skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap. För en del tjänster krävs uppvisade av utdrag ur polisens misstanke- och belastningsregister.Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kan kräva svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
891 31 ÖRNSKÖLDSVIK
För detta jobb krävs körkort.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
