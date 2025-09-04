Bibliotekarie till Bäckby stadsdelsbibliotek
Västerås kommun / Bibliotekariejobb / Västerås Visa alla bibliotekariejobb i Västerås
2025-09-04
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Är du en engagerad bibliotekarie med förmåga att sätta användaren i fokus? Som bibliotekarie på Bäckby blir du en central del av en levande mötesplats där du får inspirera, skapa och utveckla tillsammans med både kollegor och besökare.Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Västerås stadsbibliotek består av ett huvudbibliotek, fyra stadsdelsbibliotek, två kvartersbibliotek, ett kulturcentrum, biblioteksbuss och medborgarkontor. Vi är ungefär 85 medarbetare och jobbar alla tillsammans för att vara ett bibliotek i framkant. Vi har som mål att vara den självklara lokala mötesplatsen för alla och vi arbetar enligt Västerås stads värdegrund Alltid bästa möjliga möte. Här blir du del av en spännande och dynamisk organisation som präglas av nytänkande och engagemang.
På Bäckby bibliotek möts människor, språk och berättelser varje dag. Nu söker vi en kollega som pratar flytande somaliska eller arabiska och som brinner för litteratur, kultur och möten mellan människor.
Du kommer att ansvara för våra kulturkvällar, där vi lyfter litteratur både på svenska och andra språk. Du kommer att möta barn, unga och vuxna, i allt från enskilda samtal till stora publika arrangemang.
Du trivs med att vara närvarande i biblioteksrummet, mitt bland människor och samtal. Här är det ofta liv och rörelse, och våra kloka och engagerade barnstammisar kommer gärna fram för att prata en stund.
I informationsdisken möter du människor som behöver hjälp med både litteratur och praktiska frågor, som utskrifter och viktiga dokument. De mer komplicerade IT-ärendena eller samhällsfrågorna kommer du däremot att hänvisa till vårt medborgarkontor.
Din kompetens
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning, har du en master-/kandidatexamen inom biblioteks- och informationsvetenskap ser vi det som en fördel för tjänsten. Du talar flytande somaliska eller arabiska och har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi ser att du har intresse för och erfarenhet av att arbeta med litteratur, kultur och arrangemang, och att du är trygg med att tala inför både små och stora grupper.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete på bibliotek, kulturhus eller motsvarande, liksom om du tidigare arbetat med barn och unga. Vi ser också gärna att du har erfarenhet av interkulturella lärandemiljöer.
Du är bra på att se människor och identifiera deras behov, men kan också sätta gränser när det behövs. Du har ett serviceinriktat förhållningssätt och uppskattar att hjälpa till. Du tar gärna initiativ, anpassar dig snabbt till nya situationer och ser möjligheter i förändringar.
Vi erbjuder
Här får du arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med tre andra bibliotekarier och samtidigt samarbeta med kollegor inom hela Västerås stadsbibliotek. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med väl etablerade samarbeten både internt och med aktörer i området. Här har du dessutom goda möjligheter att vara med och påverka och utveckla verksamheten.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi söker den rätta personen till vårt team och kommer därför att hålla annonsen öppen tills vi hittar just dig! Vi gör intervjuer löpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Detta är ett heltidsjobb.
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen
Avdelningschef, Västerås stadsbibliotek
Agnes Kotka agnes.kotka@vasteras.se 021-394663
