Bibliotekarie Sätra bibliotek
2025-12-22
Sätra bibliotek är en mötesplats för alla åldrar - mitt i Sätra. Här hittar du böcker, ljudböcker, e-böcker och tidskrifter, både på plats och digitalt. Med våra e-tjänster kan man enkelt låna och läsa hemifrån.
Biblioteket har ljusa, moderna lokaler med läshörnor och studieplatser. Barnavdelningen bjuder på sagostunder och aktiviteter som väcker läslust. Vi ordnar regelbundet evenemang som läsecirklar och författarbesök - perfekta tillfällen att träffas, lära och inspireras.
Genom samarbeten med skolor och föreningar ser vi till att våra tjänster möter lokala behov. På enheten är vi fyra medarbetare samt en bibliotekspedagog som även arbetar på Andersbergs bibliotek. Tillsammans skapar vi aktiviteter, program och mötesplatser som gör biblioteket till en levande del av området. Hos oss får du chansen att arbeta nära människor och bidra till att stärka läslust och gemenskap. Välkommen att upptäcka, lära och mötas på Sätra bibliotek!Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
I din roll som bibliotekarie arbetar du med läsfrämjande insatser och genomför bibliotekets programverksamhet för både barn och vuxna. Du samarbetar med skolorna och förskolorna i närområdet samt tar emot klasser och samverkar med både interna och externa parter i stadsdelen.
Du är en del av biblioteksteamet som arbetar med en av bibliotekens prioriterade målgrupper barn och unga. Ditt uppdrag fokuserar särskilt på ungdomar, där du bidrar till att främja språkutveckling, väcka läslust och skapa möjligheter till en meningsfull fritid. Detta innebär samverkan med andra aktörer i Gävle och Sätras närområde där du är verksamhetens ansikte utåt och bidrar till att biblioteket blir en självklar plats för alla i Sätra.
I ditt dagliga arbete ansvarar du för vanligt förekommande uppgifter på biblioteket. Arbetet sker med fokus på Sätraborna och innefattar att utveckla verksamheten genom omvärldsanalys och att pröva nya idéer. Du kommer dessutom att bemanna andra bibliotek inom enheten. En viktig del är att ta emot och leda grupper, vilket kräver att du känner dig bekväm i den rollen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* Högskoleutbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan kulturrelaterad utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant.
* Erfarenhet av arbete på bibliotek samt inom kulturområdet.
* Erfarenhet av att skapa kontakt och samarbeta med barn och ungdomar, antingen i arbetslivet eller genom ideella engagemang.
Meriterande är om du:
* Har arbetat inom service eller kundtjänst.
* Har erfarenhet av arbete i digitala bibliotekssystem.
* Har B-körkort.
Som person är du trygg och tillmötesgående med en strukturerad arbetsmetod. Du har förmågan att identifiera vad som är mest angeläget, arbeta målmedvetet och använda resurser på ett sätt som leder till goda resultat.. Du är relationsskapande och har lätt för att bygga och utveckla förtroendefulla relationer, samtidigt som du gärna tar initiativ i sociala sammanhang. Du är modig och handlingskraftig, vågar säga ifrån och agera när situationen kräver det. Din flexibilitet gör att du kan anpassa dig till olika situationer och ändra ditt syn- och förhållningssätt vid behov, och du ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god kommunikativ förmåga du uttrycker dig tydligt och konkret och anpassar ditt språk, både muntligt och skriftligt, efter mottagare och situation.
I enlighet med Gävle kommuns värdegrund har du ett gott bemötande, en god förmåga att samarbeta och värnar om hög kvalitet i ditt arbete.
ÖVRIGT
