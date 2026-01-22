Bibliotekarie, medicinska biblioteket, Umeå
Region Västerbotten är en universitetssjukvårdsregion som arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att klinisk forskning och innovation kan bedrivas och implementeras i vår verksamhet.
Staben för forskning, utbildning och innovation (FoUI) leder, initierar och följer upp regionens engagemang i frågor som rör forskning, utbildning, innovation och kunskapsstyrning. Staben består av sju enheter. I stabens uppdrag ingår att driva på och medverka i regionens utveckling så att regionens mål inom stabens ansvarsområden kan nås.
Enheten för utbildning och kunskapsutveckling är en verksamhet som arbetar med kvalitetsutveckling av det livslånga lärandet som bedrivs i vårdverksamheterna för hälso- och sjukvårdens studenter och medarbetare. Enheten leder, kvalitetssäkrar och utvecklar allmän-, bas- och specialisttjänstgöring för läkare, praktisk tjänstgöring för psykologer, professionsutveckling för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och yrkesutveckling för undersköterskor samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom hälso- och sjukvårdens verksamhet. I enheten ingår Regionens kliniska träningscentrum (KTC) och den Medicinska biblioteksverksamheten. Enhetens arbete sker i nära samarbete med norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, kommuner och andra utbildningsanordnare.
Vårt medicinska biblioteksverksamhet är under utveckling och vi söker nu en bibliotekarie till det medicinska biblioteket i Region Västerbotten som vill vara med och utveckla den digitala biblioteksverksamheten tillsammans med oss! Placeringsort är Umeå. Du kommer att arbeta digitalt och regionövergripande tillsammans med två kollegor. Vårt uppdrag är att vara ett stöd för regionens medarbetare för evidensbaserade arbetssätt i den kliniska verksamheten.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor arbetar du med vägledning i det digitala biblioteket, bistår med artikelbeställningar och sökuppdrag, ger handledning och utbildning kring våra olika elektroniska resurser. Som bibliotekarie arbetar med även medinköp och utvärdering av resurser. Du kommer att delta i olika nätverk samt vara kontaktperson för EIRA konsortiet. Här har du chansen att var med att starta en digital satsning och utveckla det från start.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en genomförd utbildning som bibliotekarie och gärna har några års erfarenhet som medicinsk bibliotekarie. Meriterande om du har erfarenhet av undervisning och arbetat med administration, förvärv av e-resuser databaser och kunskapsstöd på ett forskningsbibliotek och har grundläggande kunskaper om open access samt vetenskaplig publicering.
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du behärskar Office paketet väl och gillar att lära dig nya digitala arbetssätt.
Du är en analytisk problemlösare som ser möjligheter i verksamheten. Du trivs med samarbete och har förmåga att kommunicera pedagogiskt och tydligt med människor i olika åldrar och med olika bakgrund.
ÖVRIGT
Vi kan komma att tillämpa provanställning 6 månader.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C296428". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Forskning och utbildningsstab Kontakt
Enhetschef
Carina Olovsson carina.olovsson@regionvasterbotten.se 090-785 09 70 Jobbnummer
