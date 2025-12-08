Bibliotekarie med inriktning mot förvärv
2025-12-08
Är du bibliotekarie med erfarenhet av förvärv? Nu söker vi en ny medarbetare till enheten arkiv och biliotek. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2025-12-08Om tjänsten
I rollen får du en central uppgift i att bygga och underhålla en aktuell och relevant samling av digitala resurser och medier som stödjer myndighetens uppdrag. Du arbetar med hela kedjan från behovsanalys, urval och inköp till katalogisering, budgetuppföljning och kvalitetssäkring. Du bidrar till att förbättra tillgången till information och att utveckla bibliotekets funktioner och digitala erbjudanden. Tjänsten innebär stort ansvar för förvärvsprocessen och ger dig samtidigt utrymme att hitta hållbara och innovativa lösningar som möter användarnas behov. Du stöttar även organisationen i att använda digitala resurser på ett effektivt sätt och deltar i arbetet med att modernisera och digitalisera myndighetens informationsresurser i detta specialbibliotek.
Tjänsten är placerad i Stockholm.
Om dig
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har några års aktuell erfarenhet av arbete på biblioteksfunktion med fokus på förvärv, dokumentsamordning, katalogisering eller samlingsutveckling. Tjänsten ställer krav på att du har några års aktuell och relevant erfarenhet av administrativt arbete i bibliotekssystem. Vidare ser vi att du har god kunskap om förvärvsprocesser inklusive beställning, upphandling, utvärdering och urval samt förståelse för upphovsrättsfrågor och licensiering kopplat till digitala resurser. Ett grundläggande krav är att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla digitala verktyg och lärarresurser som e-lärandematerial, interaktiva guider eller AI-stöd. Har du även kunskap om offentlighets-, sekretess-, biblioteks-, förvaltnings- eller arkivlagen ser vi det som ett plus. Det är särskilt meriterande med arbetslivserfarenhet från en totalförsvarsmyndighet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som är resultatorienterad, har en god ekonomisk medvetenhet samt förstår din roll men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vi ser även att du är självgående, serviceinriktad och har förmåga att planera och organisera ditt arbete.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Enheten arkiv och bibliotek tillhör avdelningen informationsförvaltning. Enheten arkiv och bibliotek ansvarar bland annat för att förvalta myndighetens arkiv, styrning och stöd inom informationsförvaltningsområdet samt agerar rådgivande mot hela myndigheten.
Utöver det arbetar vi även med traditionella uppgifter som att ordna och förteckna arkiv samt hantera förfrågningar. Enheten inbegriper vidare FMV:s bibliotekstjänster där vi bland annat ansvarar för flera olika digitala publikationsbibliotek, informationsförsörjning och databassökningar.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast 19 december 2025.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska. I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För en mer inkluderande rekryteringsprocess tar vi inte emot några personliga brev.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Benny Wahlberg, enhetschef arkiv och bibliotek via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta vanderhagen@jeffersonwells.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
