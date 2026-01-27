Bibliotekarie med inriktning barn och unga
2026-01-27
Vill du vara med och skapa en inspirerande biblioteksverksamhet för barn och unga? Biblioteken i Svedala söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad bibliotekarie till vårt team på Svedala bibliotek.
Uppdrag
Biblioteken i Svedala ansvarar för kommunens tre folkbibliotek belägna i Svedala, Bara och Klågerup. Vi arbetar för att skapa levande mötesplatser som främjar läsning, bildning och delaktighet för alla våra invånare.
Som bibliotekarie hos oss kommer du att vara en nyckelperson för vår prioriterade målgrupp barn och unga. Du bidrar till ett attraktivt och relevant utbud genom att planera och genomföra arrangemang som lovaktiviteter, babyträffar, skapande workshops och läsprojekt. Här arbetar du för att främja barn och ungas läsning, delaktighet samt utveckla ett inbjudande och tillgängligt biblioteksrum.
Vidare kommer du samverka med fritidsgårdar, föreningar, förskolor och skolor för att stärka bibliotekets roll i lokalsamhället. Du deltar även i kommunens barnbibliotekariegrupp och andra betydelsefulla nätverk där vi tillsammans arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för verksamheten.
Kompetens
Vi söker dig som har examen inom ABM eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av läsfrämjandearbete, arbete med barn och unga samt planering och genomförande av verksamhet för olika åldrar.
Som person är du en lagspelare med driv som har lätt för att samarbeta både internt och externt. Du har en god förmåga att planera, genomföra och följa upp aktiviteter med fokus på barn och ungas delaktighet och bildning.
För dig är det viktigt att hålla dig uppdaterad om utvecklingen i omvärlden och de faktorer som påverkar biblioteksverksamheten. Du arbetar gärna experimenterande för att testa nya vägar och nå nya användare. Genom din helhetssyn på verksamheten bidrar du till ett nära samarbete med användaren i fokus.
Du har ett intresse för kommunikation, sociala medier och andra kanaler där barn och unga nås.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår.
Arbetstid/varaktighet
80%, 12 månaders vikariat. Tillträde 2026-04-01, eller enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-01-27Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.
Övrigt
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling.
Rekrytering sker löpande.
Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.
