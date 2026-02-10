Bibliotekarie med fokus på barn och unga
2026-02-10
Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.
I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.
Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och skapa läsupplevelser, inspiration och nyfikenhet hos barn och unga? I rollen som bibliotekarie blir du en viktig del av ett kreativt team som arbetar för att göra biblioteket till en levande och meningsfull plats för barn och unga. Du kommer att få kombinera mötet med människor med skapande, programarbete och läsfrämjande insatser, och vara med och forma aktiviteter som engagerar och väcker läslust. Här väntar en varierad tjänst där du får chansen att bidra både i barnverksamheten och i bibliotekets övriga publika ytor.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
* Möta och arbeta med barn och unga i olika åldrar, både i grupp och individuellt.
* Planera, arrangera och genomföra program och aktiviteter för barn och unga.
* Arbeta med läsfrämjande insatser i olika former.
* Genomföra dramatiserade sagostunder och delta i uppsökande verksamhet runtom i staden.
* Samverka och knyta kontakter både inom och utanför organisationen.
* Arbeta i bibliotekets låne- och katalogsystem, inklusive hantering av lån, återlämningar, reservationer, konton och övriga ärenden kopplade till den dagliga bibliotekstjänsten
* Vi ser gärna att du är bekväm med att bemanna vuxen- och expeditionsdiskar vid behov.
* Regelbunden bemanning i informationsdisk, samt kvälls-och helgtjänstgöring, ingår enligt schema.
Vårt erbjudande:
Hos Landskrona får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som värdesätter nytänkande, trygghet och arbetsglädje. Du blir en del av ett stöttande och engagerat team där idéer välkomnas och där du får utrymme att utveckla både dig själv och bibliotekets barnverksamhet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill bli en del av vårt team och som med glädje, drivkraft och engagemang vill arbeta med barn och unga samt med läsfrämjande i olika former. Du tycker om samarbete och har lätt för att knyta kontakter och samverka både internt och externt. Du är kreativ och delar gärna med dig av dina idéer, samtidigt som du ser värdet av struktur, planering och ett genomarbetat arbetssätt tillsammans med dina kollegor. Du trivs i mötet med barn, både enskilt och i grupp, och känner dig trygg i att leda aktiviteter. Tillsammans med oss vill du vara med och planera och genomföra program och verksamhet, och du är nyfiken på att fortsätta utforska arbetssätt som exempelvis dramatiserade sagostunder och uppsökande aktiviteter runt om i staden.
Krav för tjänsten:
* Examen inom Biblioteks - och informationsvetenskap
Meriterande:
* Erfarenhet av arbete från folkbibliotek
* Erfarenhet av att jobba med barn och unga
* Kunskap om och erfarenhet av att jobba med läsfrämjande för barn och unga
* God digital kompetens
I denna rekrytering ber vi dig att bifoga ditt CV samt besvara ett antal urvalsfrågor.
Syftet med urvalsfrågorna är att skapa en effektivare och mer rättvis rekryteringsprocess, där alla kandidater bedöms utifrån samma kompetensbaserade kriterier.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
