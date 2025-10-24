Bibliotekarie med fokus på barn och unga
2025-10-24
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Kultur är en viktig del av Stockholms nervsystem och berör miljontals människor varje år. På Kulturförvaltningen arbetar vi tillsammans för att stärka kulturlivet i Stockholm. Vi skapar möjligheter för stadens invånare och besökare att ta del av och själva skapa kultur. Hos oss råder ett öppet arbetsklimat där medarbetarna i allra högsta grad är delaktiga i utvecklingen. Var med och bidra till att Stockholm växer med kultur!
Välkommen till oss
Som biblioteksmedarbetare med fokus på barn och unga är du en viktig pusselbit i att upprätthålla och utveckla biblioteket som mötesplats och en läsfrämjande, trygg och välkomnande kulturinstitution med stort utrymme för kreativt skapande och nya sätt att uttrycka sig på.
Stockholms stadsbibliotek består av ett 40-tal folkbibliotek. Därtill bedrivs biblioteksverksamhet på sjukhus, häkten, äldreboenden samt uppsökande biblioteksverksamhet i form av bokbuss, pop up-bibliotek och annan mobil biblioteksverksamhet. Stockholms stadsbibliotek har ca 400 anställda.
Enheten Kungsholmen-Östermalm består av 4 bibliotek och ett 40-tal medarbetare. Enheten har en tydlig organisation med samordnare, producent, pedagog och koordinatorer för IT och kommunikation. Enhetens större bibliotek är Östermalms bibliotek och Kungsholmens bibliotek Internationella biblioteket och de mindre är Stora Essingens bibliotek och Norra Djurgårdsstadens bibliotek (även enhetens meröppna bibliotek). Enheten har även uppdrag på äldreboenden i stadsdelarna Kungsholmen och Östermalm. Biblioteken verkar för och tillsammans med lokalsamhället.
Vi erbjuder
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Stockholms stadsbibliotek har en central roll genom att erbjuda alla stockholmare fri tillgång till kultur, bildning, information och samhällsservice. Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart Stockholm där alla kan växa. Tillsammans skapar vi en klimatsmart stad som utmärks av social, ekonomisk och demokratisk hållbarhet. Stockholms stadsbibliotek inför ett nytt biblioteks- och logistiksystem under året.
Det finns möjlighet till fortbildningar och som anställd har du tillgång till en lärportal med föreläsningar och kurser i olika ämnen. Vi erbjuder friskvårdsbidrag med rabatter på olika träningsanläggningar och även fri entré till kulturförvaltningens egna kulturinstitutioner.
Din roll
Vi söker dig som älskar barn och unga vill vara med och utveckla Stockholms kulturliv och arbeta läsfrämjande genom litteratur, konst och skapande verksamhet.
• Du är nytänkande, nyfiken och har goda nätverk inom kulturområdet.
• Du är kreativ, pedagogisk och ser biblioteket som en demokratiskt plattform och mötesplats.
• Du är intresserad av samverkan med det lokala kulturlivet och ser möjligheter till att utveckla bibliotekets verksamhet genom att samverka brett med olika aktörer.
• Du håller dig särskilt à jour inom litteratur och medier för barn- och unga och har kunskap om barn- och ungas livsvillkor.
• Du har ett inkluderande förhållningssätt och lätt att möta människor i olika situationer.
• Du gillar att samarbeta samtidigt som du tar egna initiativ och kan arbeta självständigt.
• Du tycker om att lära nytt och har ingenting emot att hugga i med de arbetsuppgifter som dyker upp.
• Du kommer dagligen att samarbeta med dina kollegor på biblioteket samt förskolans pedagoger och andra som besöker vår verksamhet.
• Du driver på och är aktiv i Stockholms stadsbiblioteks utvecklingsarbete.
• Du rör dig i spänningsfältet mellan konst, kultur och berättande och du betraktar rummet och vår ateljé som en plats för magi, pedagogik, fantasi och kreativitet.
• Du tar väl hand om rummet och har ett estetiskt sinne.
• I dina uppgifter ingår bemanning, arbete med bibliotekets medier, samt att skapa och genomföra läsfrämjande program och aktiviteter.
• I arbetsuppgifterna ingår även att utföra administrativa uppgifter kopplade till bibliotekets verksamhet och att utgöra stöd och hjälp till bibliotekets användare för tjänster och teknik som är tillgänglig via biblioteket.
Tjänsten är primärt förlagd till Östermalms bibliotek men bemanning och verksamhet på andra bibliotek i enheten kan förekomma.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara likvärdig
Kunskap om metoder inom läsfrämjande, informations- och litteraturförmedling
Kunskap om och på ett pedagogiskt sätt kan förmedla och främja medie- och informationskunnighet
Erfarenhet av att använda digitala verktyg i arbetslivet, såsom bibliotekssystem eller digitala kataloger
God IT-kompetens, till exempel i Office-paketet och annan relevant programvara
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete på bibliotek eller kulturhus
Erfarenhet av att ha arbetat kreativt med barn och ungdomar
För att lyckas i rollen är det av stor vikt att du har följande egenskaper och färdigheter:
Ett tydligt serviceperspektiv- du ser alltid till att våra besökare får bästa möjliga upplevelse
Initiativ- och samarbetsförmåga - du tar egna initiativ och samarbetar effektivt med kollegor för att uppnå gemensamma mål
Ett kommunikativt och pedagogiskt förhållningssätt - du har en förmåga att förklara och förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt
Förmåga att hantera stressiga situationer - du behåller lugnet och arbetar effektivt, även under press
Ansvarstagande och driv - du tar ansvar för att planera och genomföra aktiviteter inom bibliotekets verksamhet
Kreativitet och utvecklingsfokus - du bidrar med nya idéer och är engagerad i att utveckla bibliotekets tjänster och erbjudanden.
Kvälls- och helgtjänstgöring ingår i tjänsten. Arbetstiden är schemalagd.
Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande vid lyft och flytt av media.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
