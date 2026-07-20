Bibliotekarie i Kramfors
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen / Bibliotekariejobb / Kramfors Visa alla bibliotekariejobb i Kramfors
2026-07-20
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Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Biblioteken i Kramfors består av Kramfors bibliotek, närbiblioteket i Ullånger och en mobil biblioteksverksamhet där Bokbussen är ett av verktygen för att nå ut i hela kommunen. Vår personalstyrka består idag av en bibliotekschef, tio medarbetare och en projektanställd som tillsammans utgör Biblioteken i Kramfors. Personalstyrkan är indelad i två arbetsgrupper, Demokrati och Läsa för livet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
På Biblioteken i Kramfors arbetar vi ofta utanför våra lokaler. Din tjänst utgår från Kramfors bibliotek. Nätverk och samverkanspartners utvecklas ständigt, vilket innebär att du förväntas våga ta egna initiativ och steg framåt för bibliotekens och kommunens utveckling. Du kommer ingå i bibliotekets Demokratigrupp där du aktivt ska vara en del av att planera och genomföra verksamhet och aktiviteter. Ditt fokusområde ska vara målgruppen Ungdomar och digital delaktighet. Vi ser att du både har förmågan att arbeta enskilt och i grupp. Tjänsten innebär också att vara ansvarig för vårt grunduppdrag, dvs öppethållande, bemötande av våra användare och mediehantering.Kvalifikationer
Utbildning inom Biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
B-körkort är ett krav.
Meriterande att ha erfarenhet av att arbetat med barn och ungdomar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: 2026-10-01 1 oktober eller efter överenskommelse.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329531". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors Kommun
(org.nr 212000-2429), https://bibliotek.kramfors.se/
872 80 KRAMFORS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kramfors kommun, Kommunledningsförvaltningen Kontakt
Bibliotekarie
Elin Gustavsson elin.gustavsson@kramfors.se 061280263 Jobbnummer
10006514