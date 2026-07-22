Bibliotekarie
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2026-07-22
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Som medarbetare i Götene kommun blir du en del av en helhet där engagemang och samarbete över gränser är en självklarhet. Här värdesätter vi mod och nytänk i allt vi gör och vi eftersträvar arbetsplatser som stimulerar kreativitet, initiativförmåga och ansvarstagande. Hos oss får du möjlighet att bidra till meningsfulla och samhällsnyttiga insatser som gör skillnad i människors vardag.
Vi har en tydlig vision – vi ska bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Götene kommun är platsen där man, ung som gammal eller mitt i livet, känner trygghet och har förutsättningar att utvecklas. Här står barnen i centrum. Vi tar vara på varje ung individs drivkraft och kreativitet genom att erbjuda en utbildning i toppklass, ett rikt kulturliv och en meningsfull fritid som ger barn och unga möjlighet att utvecklas till sina bästa jag. Lugnet, gemenskapen och enkelheten hos oss tillsammans med pulsen i städerna runt oss ger förutsättningar för ett rikt liv, oavsett var i livet man befinner sig. Runt knuten väntar Vänern och Kinnekulle med ett friluftsliv som många bara kan drömma om.
Vill du vara med och forma Sveriges bästa landsbygdskommun? Läs mer om Götene kommun på www.gotene.se
, och vad livet i Skaraborg har att erbjuda på https://www.livetiskaraborg.se/kommuner/gotene.
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Götene kommunbibliotek söker en bibliotekarie
Kommunbiblioteket är ett litet folkbibliotek i Götene. Biblioteket ingår i samarbetet Bibliotek Västra Skaraborg med gemensamt bibliotekssystem och katalog. Vi har ett nära samarbete med medborgarkontor, växel och allmänkulturell verksamhet. Biblioteket ansvar även för skolbiblioteken på kommunens samtliga grundskolor. Under 2027 kommer Bibliotek Västra Skaraborg att införa KOHA som bibliotekssystem. Erfarenhet av programmering och/eller kunskap om KOHA ser vi därför som önskvärt.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Som bibliotekarie hos oss arbetar du främst i informationsdisken där du möter och vägleder besökare från samtliga målgrupper kring lån, informationssökning och andra biblioteksfrågor. I arbetet ingår även bokuppsättning, programverksamhet samt övriga vanligt förekommande arbetsuppgifter på bibliotek. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
har högskoleexamen inom biblioteks/informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
har B-körkortDina egenskaper
Du har lätt för att samarbeta nära med andra och bidra till goda relationer genom ett lyhört, smidigt och konstruktivt arbetssätt. Att lyssna och kommunicera tydligt på ett professionellt sätt är en viktig del av uppdraget. En serviceinriktad inställning är avgörande. Det innebär att bemöta andra med lugn, uppmärksamhet och tillmötesgående attityd samt att aktivt arbeta för att hitta lösningar och ge stöd där det behövs. Du är självgående och tar ansvar för din uppgift.
Det är önskvärt om du:
har erfarenhet av att arbeta på bibliotek
har ett pedagogiskt förhållningssätt
har god IT-kompetens och är trygg i användandet av digitala resurser
har intresse för och kunskap av programmering
har goda kunskaper om sociala medier
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är på 100%. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid även kvällar och helger enligt schema. Urval och intervjuer kommer att ske löpande under ansökningstiden. Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
De kandidater som blir kallade till intervju ska kunna identifiera dig med pass, internationellt ID-kort eller personbevis (körkort ej giltigt).
Inför en eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret kunna visas upp för befattningar som innefattar arbete med barn, exempelvis inom förskola, skola, LSS-verksamhet och HVB. Det innefattar även befattningar som innebär arbete med äldre och personer med funktionsnedsättningar samt ledande befattningar. Med anledning av detta rekommenderar vi därmed att du ansöker om detta i god tid via polisens hemsida: Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om den ingångslön eller det löneintervall som gäller för den aktuella tjänsten. Du har också rätt att få information om gällande kollektivavtal. Du hittar information via vår hemsida.
Lön och lönesättning - Götene kommun
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt via vår hemsida. Bemannings-och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser undanbedes. Götene kommun tillämpar rökfri arbetstid. Götene kommun strävar mot jämställdhet och mångfald i våra verksamheter och arbetar därför aktivt för en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Götene Kommun
(org.nr 212000-1652), http://www.gotene.se/jobb
Torggatan 4 (visa karta
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533 80 GÖTENE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Götene kommun Kontakt
Åsa Eklund 0511386061 Jobbnummer
10008880