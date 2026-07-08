Bibliotekarie
Kinda kommun / Bibliotekariejobb / Kinda Visa alla bibliotekariejobb i Kinda
2026-07-08
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Vi söker nya kollegor!
Vill du jobba med människor, påverka andra människors liv och göra skillnad är Kinda kommun stället för dig. Här bryr vi oss om varandra och det är alltid nära till kollegor, chef och medborgare. Vi står inför en spännande framtid och vill fortsätta ge service med hög kvalitet till våra medborgare. Därför vill vi att alla medarbetare ska se möjligheterna, både i det lilla och i det stora. Här arbetar vi med värdegrunden framåtanda, ansvarskänsla och dialog. Den är med oss i det dagliga arbetet, hur vi bemöter varandra och de vi arbetar för, medborgarna.
1 plats(er).
Vi söker en projektledare för projektet Språka med musik!
Kinda bibliotek har beviljats bidrag från Region Östergötland för att arbeta läsfrämjande med projektet Språka med musik, ett projekt för att stärka barns språkutveckling och läsintresse i åldrarna 3-8 år. Arbete innebär ett samarbete och nätverkande med Familjeteamet, förskolorna och fritids. Vi går ut till förskolor och fritids men de kommer också till oss på biblioteket. Vi vill komplettera den ordinarie verksamheten och arbeta läsfrämjande med att på ett lekfullt sätt använda musiken som verktyg för att skapa språk.
Kinda bibliotek bildar tillsammans med övriga folkbibliotek i Östergötland och Tranås, Götabiblioteken. Målet för Götabiblioteken är att vi sammanför människor, gör kunskap levande, väcker fantasi och möjliggör att alla kan upptäcka och lära för att skapa ett starkt och hållbart samhälle där alla kan nå sina drömmar.
Det här förväntar vi oss av dig:
Vi söker dig som har högskoleutbildning som förskollärare, lärare, bibliotekarie eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du spelar ett eller flera instrument och har erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn.
Rollen innebär många kontakter med både barn, vårdnadshavare och andra samarbetspartners, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och har en god social förmåga. Du har lätt för att inspirera och engagera både barn och vuxna samt ett stort intresse för litteratur, särskilt barnlitteratur, och god kännedom inom området.
Som person är du strukturerad, flexibel och har förmåga att hantera varierande arbetsuppgifter även i perioder med högt tempo. Du samarbetar väl med andra, har lätt för att skapa och utveckla relationer samt bidrar med idéer och initiativ. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kväll/helgtjänstgöring kan förekomma.
God datorvana.
B-körkort är ett krav.
Tjänsten är en projektanställning på 50 % under perioden 260901-261231, eller efter överenskommelse. Tjänsten kan komma att förlängas om erforderliga beslut tas.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 3-6 månader, tillträde: 2026-09-01 Eller efter överenskommelse , upphör: 2026-12-31 . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335702". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kinda Kommun
(org.nr 212000-0399)
Stora Torget 5 (visa karta
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590 40 KISA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kinda kommun Kontakt
Avdelningschef Kultur och fritid
Ruzica Pucar ruzica.pucar@kinda.se +4649419390 Jobbnummer
9996706