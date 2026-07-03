Bibliotekarie
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning / Bibliotekariejobb / Nora Visa alla bibliotekariejobb i Nora
2026-07-03
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Nora bibliotek ligger centralt i Nora och ingår i Nora kulturhus tillsammans med konsthall och kulturskola. Biblioteket är välbesökt och mycket uppskattat. Biblioteket har sex medarbetare och är öppet med personal 38 timmar i veckan och därutöver meröppet alla dagar i veckan 8–22. I verksamheten ingår även en biblioteksbuss som ger service till kommunens förskolor och till allmänheten. Bibliotekspersonalen arbetar gemensamt för att skapa ett trivsamt bibliotek med ett attraktivt utbud av aktiviteter. Nora bibliotek samarbetar i Bergslagbibblan där nio kommuner i Örebro län ingår.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-03Arbetsuppgifter
Nora bibliotek söker en vikarierande bibliotekarie med inriktning barn och unga under ordinarie personals föräldraledighet. Ditt uppdrag innebär att i samarbete med övrig personal arbeta läsfrämjande mot barn och unga. I detta ingår bland annat att bjuda in skolklasser för läsinspiration och bibliotekskännedom. Du ansvarar tillsammans med två andra kollegor för att köra vår biblioteksbuss till kommunens förskolor. Du samarbetar med övriga kollegor runt bibliotekets programverksamhet för barn och unga. Ankomstregistrering av barn- och ungdomsmedia är en del av arbetsuppgifterna. Du ingår i bibliotekets schemalagda tjänstgöring inklusive tjänstgöring på lördagar.Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Erfarenhet av arbete med barn och unga är meriterande.
Vi ser gärna att du har kunskaper i Quria.
Vi vill att du har god samarbetsförmåga, är initiativrik och serviceinriktad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-10-19 , upphör: 2027-12-31 .
Lönespann: 32 000 - 40 000 kronor/månad
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora Kommun
(org.nr 212000-2007)
Prästgatan 15 (visa karta
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713 80 NORA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nora kommun, Kommunstyrelseförvaltning Kontakt
Kultur- och fritidschef
Christina Hellström christina.hellstrom@nora.se 0706163900 Jobbnummer
9990477