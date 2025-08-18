BI-Utvecklare till Södersjukhuset
Region Stockholm / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2025-08-18
Tjänsten som BI-utvecklare är placerad på Sektionen för Produktionsstyrning och BI-stöd.
Sektionen är en stabsfunktion inom Ekonomiavdelningen och gruppen består idag av 5 personer som bland annat arbetar nära verksamheter och vårdstödjande funktioner.
Vi söker dig som vill vara med och driva utvecklingen vid Södersjukhuset!Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Sektionens uppdrag är att utveckla och förvalta modeller för produktionsplanering, uppföljning och informationsförsörjning inom sjukvårdsproduktion. Vi arbetar både med strategiska, taktiska och operativa frågor på sjukhusövergripande nivå - både genom att driva och utveckla datadrivna processer och som stöd i större projekt. Gruppen ansvarar för förvaltning och utveckling av sjukhusets BI-stöd för ekonomi, HR-data och sjukvårdsproduktion. Idag har sjukhuset ett flertal BI-system där framför allt Qlik Sense används i hög utsträckning. Sektionen har även i uppdrag att förvalta och utveckla Qlik Sense åt Södertälje sjukhus.
I rollen som BI-utvecklare kommer du att spela en viktig roll i att hämta in, förbättra, göra data tillgänglig från olika källsystem inom ekonomi, vård samt personaldata. Informationen används som strategiskt beslutsunderlag, men även internt hos sjukvårdspersonal och ledning för uppföljning, rapportering och analys.
Hos oss har du ett helhetsansvar där vi arbetar enligt DevOps principen. Det innebär bland annat att du arbetar inom hela cykeln inkluderande test, användarsupport, underhåll, analys, krav, utveckling och design. Du kommer att vara placerade på Södersjukhuset men vissa dagar arbetar du på Södertälje sjukhus. Kvalifikationer
Vi söker dig som är i början av din karriär som BI-utvecklare. För att lyckas i rollen har du reell erfarenhet av att designa, utveckla och underhålla datavisualiseringar.
För att lyckas och trivas i rollen har du ett analytiskt och proaktivt tillvägagångssätt. Du är van att ta egna initiativ där du drivs av nyfikenhet samt kan agera självständigt och affärsmässigt. Du utvecklas av att utforska, visualisera samt förstå samband i data.
Vi vill även att:
Du är strukturerad, noggrann, lyhörd och lösningsfokuserad.
Du har analytisk förmåga och öga för att skapa intuitiva datamodeller och visualiseringar.
Arbets- och kommunikationsspråket på sjukhuset och inom regionen är svenska. För att du ska kunna ta del av information, dokumentation och vara en aktiv del av teamet behöver du ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Vi välkomnar sökande med olika språkbakgrunder, men för att trivas och fungera i rollen är det viktigt att du kan kommunicera obehindrat på svenska i det daglig arbetet. Kompetenser
Du har relevant akademisk utbildning såsom systemutvecklare, civilingenjör eller liknande.
Du har erfarenhet från en roll som IT-utvecklare sedan tidigare.
Erfarenhet som BI-utvecklare, systemutvecklare eller liknande.
Kunskaper i SQL samt minst ett BI-verktyg, så som Qlik, Tableau, Power BI eller liknande.
Du kommunicerar obehindrat på svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet att ta fram rapport - och analyslösningar tillsammans med användare.
Erfarenhet av hälso- och sjukvård.
Erfarenhet av att arbeta som konsult.
Erfarenhet av att arbeta med NPrinting.
Erbjudande
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför månar vi om att du ska ha ett utvecklande, tryggt och hållbart arbetsliv. Vi erbjuder många olika förmåner och fördelar oavsett var du befinner dig i livet och i karriären. Några av dessa förmåner är:
Vidareutbildning. Vi erbjuder regelbundna, kompetenshöjande aktiviteter utifrån medarbetarens och verksamhetens behov.
Ett generöst friskvårdsbidrag
Personalgym och hälsoteam med fysioterapeuter, ergonomer och hälsopedagoger som kan stötta dig i din träning.
Föräldrapenningtillägg och föräldralön.
Läs mer om vårt erbjudande härÖvrig information
I denna rekrytering är det personliga brevet inte obligatoriskt. Vi använder oss av urvalsfrågor i ansökningsförfarandet för att kunna göra en rättvis och likvärdig bedömning av dig som kandidat. Notera att det tydligt ska framgå av ditt CV på vilket sätt du uppfyller våra ställda krav och meriter, då det tillsammans med urvalsfrågor ligger till grund för vårt urval.
För att din ansökan ska anses som fullständig och kunna gå vidare i rekryteringsprocessen, behöver både din ansökan och ditt CV vara inskickade på svenska. Övriga dokument, såsom eventuella kursintyg, ska skickas in i originalutförande. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och intervjuer.
I denna tjänst kan det bli aktuellt med provanställning.
Välkommen med din ansökan!
Södersjukhuset är ett av Nordens största akutsjukhus, vi finns i hjärtat av samhället, dag som natt för våra patienter. Hos oss står akutsjukvården i centrum och utgör tillsammans med de stora folksjukdomarna vår specialitet. Vi bedriver omfattande klinisk forskning och utbildning, för oss är det viktigt att kombinera det stora sjukhusets möjligheter med den nära och personliga patientkontakten. På Södersjukhuset är alla en del i en större helhet där vi tillsammans skapar morgondagens vård.
