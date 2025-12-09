BI-utvecklare till regionens data- och analysenhet
2025-12-09
Förändringar i omvärlden skapar nya förutsättningar där bland annat ny teknik och kunskap innebär att dagens arbetssätt inte kommer att ge samma resultat i framtiden som idag.
Nya vägar behöver utvecklas för att möta en åldrande befolkning samtidigt som färre personer finns tillgängliga för arbete vilket gör att Region Östergötland behöver vara i ständig utveckling för att möta framtiden och ta vara på möjligheterna.
Vill du vara med och utveckla Region Östergötlands data- och analysplattformar för att skapa ännu bättre stöd för verksamheterna? Hos oss spelar du en nyckelroll i att tillgängliggöra data och bidra till att organisationen blir mer informationsdriven.
Låter det spännande? Läs vidare och skicka in din ansökan!
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Som utvecklare hos oss är du en aktiv part i att utveckla regionens centrala uppföljningslösningar, masterdatahantering samt våra förmågor inom området för att på bästa möjliga sätt stödja organisationens arbete med informationsförsörjning, uppföljning och analys.
I denna roll kommer du till stor del att arbeta med utveckling och förvaltning av regionens tekniska lösningar för masterdatahantering. Genom strukturerad hantering av information som används i flera verksamhetssystem skapar du förutsättningar för bättre effektivitet, högre kvalitet och säkrare processer inom tex försörjning av läkemedel och medicinska produkter.
Du arbetar nära både verksamhetsanalytiker, informationsarkitekter och beställare i team där samarbete och kvalitet är ledord. Genom ditt nytänkande och din lyhördhet ser du vad organisationen behöver och inte bara vad som efterfrågas. Din kunskap och ditt utforskande förhållningssätt bidrar till vår resa mot att bli en ännu mer informationsdriven organisation.
Arbetsgrupp
Verksamhetsområde Informationsdriven utveckling består av cirka 80 medarbetare med huvudfokus på att driva och stödja regionens arbete kring informationshantering, uppföljning och analys, produktionsutveckling och digitalisering i vårdverksamheten. Verksamhetsområdet är indelat i två enheter och denna tjänst är placerad på data- och analysenheten. Du kommer arbeta i ett tvärfunktionellt team med arkitekter och BI-utvecklare samt verksamhetsanalytiker och utvecklingsledare som företräder olika områden och verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av BI-/systemutveckling, datahantering och en relevant högskoleutbildning, till exempel inom ingenjörsvetenskap eller systemutveckling.
Har du erfarenhet från offentlig sektor och särskilt hälso- och sjukvård är det ett stort plus!
Du är bekväm med:
Databaser, främst SQL och T-SQL.
Microsoft Business Intelligence-verktyg (SSIS, SSAS).
MDX, DAX och Power BI.
Hantering av masterdata (meriterande)
Visualiseringar av data och processer (meriterande)
Du behärskar svenska och engelska väl i tal och skrift.
Du är en engagerad lagspelare som älskar att både lära dig nytt och dela med dig av dina kunskaper. Med ett strukturerat arbetssätt och sinne för kvalitet ser du helheten utan att tappa detaljerna. Du drivs av att skapa lösningar som verkligen gör skillnad för verksamheten - och därigenom för invånare och patienter. Komplexa utmaningar triggar dig och du har en god analytisk förmåga. Du arbetar självständigt med effektiv planering och genomförande.
Ansökan och anställning
