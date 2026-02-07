BI-utvecklare till Agio
2026-02-07
Vill du arbeta nära kunder, använda din kompetens för att skapa smarta och värdeskapande BI-lösningar och samtidigt utvecklas i ett tryggt och stabilt bolag? Då kan Agio vara rätt plats för dig.
Vi växer och söker nu en erfaren BI-utvecklare som vill bli en del av vårt datadrivna team.
Om rollen
Som BI-utvecklare hos oss får du arbeta med uppdrag som verkligen betyder något. Våra lösningar används bland annat inom framtidens energisystem, brottsbekämpning och utvecklingen av effektivare vårdinformation.
I praktiken innebär rollen att du kommer att:
Utveckla och implementera BI-lösningar som möter kundens behov
Designa och bygga dataflöden från flera olika datakällor
Skapa och förvalta datamodeller för effektiv och tillförlitlig datahantering
Skapa rapporter och visualiseringar som ger tydliga insikter
Arbeta nära kunderna och omvandla behov till konkreta lösningar
Dela kunskap och bidra till kompetensen både internt och ute hos kund
Teamet du blir en del av
Du blir en del av vårt team inom Dataanalys & BI, ett Microsoftorienterat team med konsulter i både Luleå och Stockholm. Här möter du kollegor som brinner för sitt område, som hjälper varandra att utvecklas och som tillsammans bygger lösningar från ax till limpa.
Området är prioriterat hos oss, och du kommer att spela en viktig roll i teamets fortsatta utveckling. Samtidigt får du en personlig och skräddarsydd utvecklingsresa där du tillsammans med teamet stärker Agios affär och skapar värde för våra kunder.
Vi tror att du har:
Minst fyra års erfarenhet som BI-utvecklare
Intresse för Business Intelligence och vart området är på väg
Erfarenhet av Microsofts plattformar, t.ex. SSIS eller SSAS
Erfarenhet av databastekniker som SQL, MySQL, SQL Server eller PostgreSQL
Erfarenhet av visualiseringsverktyg, gärna Power BI
Erfarenhet av användarcentrerad datamodellering
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är dessutom meriterande om du arbetat med molntjänster som Azure, Snowflake eller Fabric.
Varför Agio?
Agio erbjuder dig:
Trygghet genom kollektivavtal och stabila kundrelationer
En arbetsplats som värnar om balans i livet
En personlig kompetensresa där du får utvecklas i din riktning
En platt organisation där du får stort inflytande
Ett företag som satsar långsiktigt både på dig och våra kunder
Låter det intressant?
Agio samarbetar tillsammans med OnePartnerGroup i denna rekryteringsprocess och urval kan komma att ske löpande så tveka inte men att skicka in din ansökan. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta: Peter Nilsson Sandlund, 070 549 94 82 eller peter.nilsson.sandlund@onepartnergroup.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556877-3476) Arbetsplats
Agio System Och Kompetens I Skandinavien AB Kontakt
Johanna Forsell johanna.forsell@onepartnergroup.se
9729417