BI-utvecklare med fokus på Power BI platform och Azure data plat - Aliby Consulting AB - Elektronikjobb i Danderyd

Aliby Consulting AB / Elektronikjobb / Danderyd2021-07-07Attendo är Nordens ledande omsorgsföretag med verksamhet inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning samt individ- och familjeomsorg. Attendo grundades 1985 och var det första privata företaget i Sverige som utförde tjänster inom äldreomsorg. Inom Attendo arbetar ca 24 000 personer på drygt 800 verksamheter i Sverige, Finland och Danmark. Koncernen omsätter cirka 11 mdr kronor per år och är noterat på Stockholmbörsen.BakgrundAttendo ska bygga branschens bästa IT!För att fortsätta växa, skapa kundnytta och arbeta smartare blir kraven och förväntningarna på IT allt högre. Attendo investerar i affärsanalys och som del i denna satsning söker vi nu en BI-utvecklare med fokus på rapportering och datamodeller, där du kommer få möjlighet att påverka stort.Rollen som BI-utvecklare är ny och du kommer ha en viktig roll i att utveckla och förvalta arbetet med Attendos BI-plattform.RollenRollen kommer innebära att designa och implementera gränssnitt för slutanvändare, i form av dashboards och rapporter. Arbetet kommer även innehålla design och implementation av datamodeller och datakällor som underbygger dessa dashboards och rapporter.Du kommer arbeta med det skandinaviska affärsområdet, men även med koncernkontoret och vårt finska affärsområde, för att säkerställa en fungerande helhet. Prioriterade områden är kvalitetssystem, avvikelseanalyser och ekonomirapportering.Ditt arbete sker nära IT-arkitekt inom integration, data arkitekter, systemägare och projektledare i de olika utvecklingsmomenten. I din roll kommer du även vara driftansvarig för produktionssatta lösningar, och ansvara för analys och åtgärder av tekniska fel relaterade till buggar och källdata.Huvudsakliga arbetsuppgifterSkapa rapporter och dashboards som efterfrågas av verksamheten och stabernaFörvalta och utveckla Power BI plattformen, inkl Azure DWH plattformenIdentifiera vilka datakällor och datamodeller som skall användasKvalitetssäkra/testa nya rapporterSynkronisera ditt BI-arbete inom Attendo med koncernkontoret och vårt finska affärsområdetAktivt arbeta med förbättringar avseende Attendos BI plattform, processer och arbetssättKravställning och styrning av leverantörer i Power BI och Azure DWH frågorArbeta tvärfunktionellt med andra funktioner (verksamhetsutveckling, ekonomi, HR, kvalitet, kommunikation, mm.) för att förbättra kvalitet och rapportförmågan genom Power BIVem är du?Genomförare snarare än strategAffärsmässig med leveransfokus snarare än processfokusEn hög grad av mogenhet och personlig pondusFörmåga att kommunicera på ett ödmjukt och förtroendeingivande sättSocial med ledaregenskaper, duktig på analys och problemlösningRedo att ansluta till ett högpresterande team med höga ambitionerDu är självgående, sätter dig snabbt in i problem samt kan leverera på korta deadlines.Tidigare erfarenhetMinst 2 års erfarenhet som BI-utvecklare eller motsvarandeGod kunskap om Power BI plattformen, Azure DWH och datamodelleringUtvecklad förståelse för arkitektur och best practice inom analys, datalager och rapporteringsgränssnittErfarenhet som IT-konsult är meriterande.Flytande i svenska och engelska i tal och skrift2021-07-07Civilingenjör, Civilekonom, systemvetenskap eller motsvarande akademisk utbildning.Vi erbjuderVi lägger stort fokus på personlig utveckling och erbjuder goda möjligheter att gå utbildningar som matchar ditt intresseområde och utvecklingsplan.IT-avdelningen på Attendo är en kompetens-, och beställarorganisation som byggts upp från grunden, vilket ger stora möjligheter till att förändra och förbättra. Återkommande genomför vi roliga aktiviteter för att svetsa samman IT-avdelningen och har en mycket uppskattad och inkluderande kultur som du kommer trivas i.I den här rekryteringen samarbetar Attendo med Aliby. Tveka inte att kontakta oss på Aliby vid frågor eller funderingar!Linnea Bolinder, 0737- 31 08 99 / linnea.bolinder@aliby.se eller Lars Ohlson, 070-588 81 75 / lars.ohlson@aliby.se Sista dag att ansöka är 2021-09-30Aliby Consulting AB5851226