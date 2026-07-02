BI-utvecklare inom MS SQL
Avaron AB / Datajobb / Södertälje Visa alla datajobb i Södertälje
2026-07-02
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Södertälje
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-02Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Här får du arbeta i en roll där du kombinerar teknisk bredd inom BI med nära dialog med verksamheten. Du blir en viktig del i utvecklingen av datalösningar i Microsoftmiljö, med fokus på att skapa stabila och användbara lösningar för rapportering, analys och informationsförsörjning.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta genom hela BI-kedjan och som vill vara med och bidra både i det dagliga utvecklingsarbetet och i en fortsatt resa mot mer moderna molnbaserade BI-lösningar. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill kombinera klassisk MS SQL-kompetens med framtidsnära teknik inom Azure och cloud BI.
ArbetsuppgifterDu utvecklar och förvaltar BI-lösningar i en fullstack MS SQL-miljö.
Du arbetar med SQL, SSIS, SSAS och PBIRS för att bygga, vidareutveckla och förbättra datalager, integrationer och rapportlösningar.
Du samarbetar nära verksamheten för att förstå behov, omsätta krav till lösningar och skapa värde i användningen av data.
Du bidrar till utvecklingen av moderna BI- och analyslösningar i molnmiljö där det är relevant.
KravErfarenhet av att arbeta fullstack i MS SQL-miljö.
God kompetens inom SQL, SSIS, SSAS och PBIRS.
Förmåga att arbeta nära verksamheten och hantera verksamhetskontakter på ett tryggt och professionellt sätt.
MeriterandeErfarenhet av Azure.
Erfarenhet av cloud BI, exempelvis Fabric och Databricks.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8005436-2081542". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Södertälje centrum (visa karta
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151 32 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9988474