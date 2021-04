BI-utvecklare/dataanalytiker - Högskolan i Kristianstad - Datajobb i Kristianstad

Högskolan i Kristianstad / Datajobb / Kristianstad2021-04-07Högskolegemensamt stöd är vår övergripande administration och service som utgör stöd till högskolans verksamheter och hanterar högskolegemensamma uppgifter. Vi hanterar frågor inom ekonomi, fastighetsservice, HR, studieadministration, internationalisering, studentstöd, IT, samverkan, verksamhetssupport, kommunikation och marknadsföring.Vi söker en driven utvecklare med kunskaper inom Business Intelligence och dataanalys.Vår förhoppning är att du - i tät dialog med dina kollegor på IT-avdelning och med verksamheten - kan utveckla och maximera nyttan av informationen i våra verksamhetssystem. Du har intresse för servicedesign och fallenhet för att kunna skapa verksamhetsvärde av den information och data som finns samlad i databaser och system. Du har erfarenhet att arbeta nära verksamheten och kan översätta deras krav till IT-utveckling och slagfärdiga system och rapporter.Låter detta som du? Välkommen med din ansökan!Du blir en del av IT-avdelningen som är en högskoleövergripande resurs och stödfunktion. IT-avdelningen hanterar hela spektret av Högskolan Kristianstads IT-miljö, från servicedesk till utveckling. IT-avdelningen med 17 medarbetare är en del av högskolegemensam stödverksamhet (HGS) som är vår övergripande administration och service till högskolans verksamheter. HGS hanterar frågor inom ekonomi, fastighetsservice, HR, studieadministration, internationalisering, studentstöd, IT, samverkan, verksamhetssupport, kommunikation och marknadsföring.Vi rekryterar parallellt med denna tjänst en utredare till högskolekansliet som du kommer att ha ett nära samarbeta med.2021-04-07Som Business Intelligence-utvecklare/dataanalytiker på Högskolan Kristianstad kommer du att arbeta med IT-utveckling primärt mot BI samt med dataanalys. Du arbetar med att skapa rapporter och analyser i Microsofts Power BI. Det ingår även arbete med flera andra olika system och IT-miljöer. I ditt arbete samarbetar du med utvecklare, systemägare och systemadministratörer med att extrahera data från system till BI-systemet för analys och bearbetning. I arbetet ingår kravställning mot underliggande system. Du ingår i utvecklingsteamet och deltar i det dagliga arbetet inom teamet.Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med flertalet medarbetare på IT och med högskolekansliet som är beställare av flertalet analyser och rapporter. Det finns stora möjlighet att påverka och forma tjänsten efterhand med hänsyn till tidigare erfarenheter, kompetens och intressen.Behörighet och kvalifikationerVi söker dig med högskoleutbildning inom datalogi, systemvetenskap, systemutveckling eller gedigen yrkeserfarenhet som arbetsgivaren anser motsvara utbildningen. Du har gedigen erfarenhet av Business Intelligens eller motsvarande samt flerårigt arbete med utveckling eller dataanalys och SQL. Det är meriterande med branschutbildning inom Business Intelligense, lösningsarkitektur, EA och dataanalys. Har du dessutom arbetat med framtagande av rapporter och underlag, insamling av verksamhetskrav, översättande till IT-lösning och systemutveckling är det meriterande.Det är även meriterande om du har erfarenhet av analysmodeller, datastrukturer och om du arbetat i beslutsstödsystem som exempelvis Microsoft Power BI, MS SQL, ETL-verktyg eller har erfarenhet av Datawarehouse eller liknande. Du kan kommunicera både muntligt och skriftligt på svenskaVi söker dig som samarbetar bra med andra på ett lyhört och smidigt sätt. Du har god förmåga att jobba i team där de olika medlemmarna har olika ansvarsområden. Du kommunicerar bra, lyssnar på andra och är pedagogisk och anpassar sättet att förmedla budskap till mottagaren. Service är en självklarhet för dig och du gillar att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar. Arbetet kräver en stor portion av eget ansvarstagande och i ditt arbete tar du initiativ, ansvarar för din uppgift och uppnår resultat. Dessutom är du analytisk.Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar vanligtvis provanställning. Placering är i Kristianstad på Näsby med goda bussförbindelser och parkeringsmöjligheter.Välkommen med din ansökan tillsammans med CV och personligt brev. Betyg och intyg som styrker det du har uppgivit i ansökan tar du med dig vid en eventuell intervju.Sista ansökningsdag är 2021-04-26.Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan.Arbetsplats Högskolan KristianstadHögskolan Kristianstad är Sveriges mest sökta högskola med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 anställda och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Arbetsplats Högskolan KristianstadHögskolan Kristianstad är Sveriges mest sökta högskola med några av landets mest attraktiva utbildningar. En liten men samtidigt stor högskola samlad på ett vackert campus. Vi är stolta över våra 500 anställda och 14 000 studenter med den mångfald de representerar. Närhet, öppenhet, jämställdhet och respekt är våra ledord och genomsyrar alla våra 50 program och 270 fristående kurser. Med ett stort utbud på distans är vi långt fram i utvecklingen av distanspedagogik. Forskningen som bedrivs hos oss är driven av samhällsutmaningar, praktiknära och integrerad med våra undervisningsområden. Som arbetsgivare vill vi vara en attraktiv arbetsplats där alla kan göra skillnad. Högskolan Kristianstad eftersträvar en jämn könsfördelning och mångfald.