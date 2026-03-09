BI-specialist/SAS-utvecklare
Deploja AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Deploja AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vi har nu ett nytt behov och söker därför en konsultkollega med nedan kvalifikationer. Tjänsten är en del av vår konsultverksamhet vilket innebär att du blir anställd av oss och arbetar hos kund alt. interna projekt och åtaganden.
Rollen:
• Delta i utvecklingsteamets arbete enligt Scrum/agilt - inklusive dagliga möten, sprintplanering, demo och retrospektiv - under ledning av scrum master och produktägare för att realisera backloggens prioriteringar.
• Drifta, förvalta och vidareutveckla GUPS-plattformen, inklusive VAL, med fokus på stabilitet, prestanda och kvalitet.
• Agera som senior SAS-utvecklare - driva utvecklingsarbete både självständigt och i samverkan med andra kompetenser, samt säkerställa att leveranserna är potentiellt releasebara enligt backloggen.
• Designa, utveckla och optimera ETL- och dataflöden i SAS (Viya, DI Studio, SAS Studio, Enterprise Guide, Visual Analytics) för att stödja verksamhetens analys- och rapporteringsbehov.
• Utföra kodgranskning, testning och kvalitetssäkring av utvecklade lösningar för att säkerställa robusthet, spårbarhet och god praxis i utvecklingen.
• Medverka i framtagning av ändringar i befintlig IT-arkitektur, i samarbete med systemarkitekter, dataarkitekter och driftorganisation.
• Bidra till modernisering och migrering av data- och analysplattformen, exempelvis övergång till SAS Viya eller molnintegration.
• Delta i teknisk implementation, konfiguration och drift av SAS-lösningar samt optimering av prestanda i produktionsmiljöer.
• Utveckla och förvalta datamodeller och rapportunderlag i samverkan med verksamhetsrepresentanter och BI-användare.
• Säkerställa datakvalitet och efterlevnad av informationssäkerhet och GDPR, särskilt vid hantering av vårddata och personuppgifter.
• På ett systematiskt sätt dokumentera sitt arbete för lösningar, flöden och tekniska förändringar enligt gällande riktlinjer.
• Bidra till teamets kompetensutveckling, t.ex. genom mentorskap, tekniska genomgångar eller dokumentation av best practices.
Ska-krav:
• Minst 9 års dokumenterad erfarenhet av arbete som BI-specialist.
• Fem års erfarenhet som BI-specialist inom SAS
• Minst ha 5 års dokumenterad erfarenhet som BI-specialist inom SAS som innefattade arbete med SAS Viya, Visual Analytics, DI Studio, Enterprise Guide och Administration.
• Dokumenterad erfarenhet av att utveckla, förvalta och drifta lösningar på SAS-plattformen, inklusive arbete i blandmiljöer med andra datalagrings- och analysplattformar.
• Dokumenterad erfarenhet av teknisk implementation, konfiguration och drift av SAS-lösningar ikomplexa IT-miljöer.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med datamodellering och informationsmodellering.
• Dokumenterad erfarenhet av att designa, implementera och dokumentera lösningar i SAS-miljöer.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med utvecklingsprocesser som innefattade kodgranskning, testning och kvalitetssäkring.
• Minst 5 års erfarenhet arbeta enligt agila arbetssätt (Scrum/Kanban) och leverera inom produktteam.
• Dokumenterad erfarenhet av arbete med SAS-applikationer inom minst 1 av följande branscher: bank, finans, detaljhandel eller AML (anti money laundry).
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med hälso- och sjukvårdsdata som omfattar vårdproduktion och konsumtion.
• Dokumenterad erfarenhet av samarbete med SAS Institutets AOM-tjänst och/eller premium supporttjänsterna.
Sista ansökningdag: 15-03-2026
Om Oss Att jobba på Deploja är något helt annat än att arbeta på ett vanligt konsultbolag - och det är vi riktigt stolta över. Vad är det då som gör oss unika?
Vi erbjuder helt enkelt mer än bara hög lön och större frihet, det är bara början. Hos oss hittar du den arbetsmiljö och de möjligheter du förtjänar. Här påverkar du din egen lön som helt och hållet som baseras på ditt timpris mot kund.
Vår lönemodell är en hybridlösning mellan en fast månadslön och en provisionsbaserad ersättning. Det innebär att din månadslön baseras på ditt timpris, fast om du mot förmodan skulle stå utan uppdrag så behåller du en grund lön fram tills vi hittat ett nytt uppdrag, bra va?
Vi erbjuder dig följande, Valet är ditt!
Spännande uppdrag hos våra många kunder. Vi fokuserar på långsiktiga uppdrag, vilket ger dig möjlighet att skapa värde för kunden samtidigt som du utvecklas själv.
En trygg månadslön - tillsammans bestämmer vi en grundlön baserad på dina uppdrag.
Tjänstebil - vi uppmuntrar dig att välja en elbil för en mer hållbar framtid.
Tjänstepension och stora möjligheter till löneväxling.
Semester - Önskar du mer än 30 dagar semester, kanske 60 dagar?
Privat sjukvårdsförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring för ökad trygghet.
Kompetensutveckling - du får själv sätta din budget och välja vilka utbildningar du vill delta i.
Livskvalitet - Har du kanske svårt att få ihop pusslet i vardagen och önskar arbeta lite mindre och ändå kunna tjäna lika mycket om inte mer?
• Vi hanterar ansökningar löpande, med hänsyn till höga arbetstrycket är det extra viktigt med en kort motivering för tjänsten som förklarar hur man möter kraven. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7349935-1880302". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Deploja AB
(org.nr 556932-8155), https://career.deploja.se
Gustav III:s Boulevard 32 (visa karta
)
169 73 SOLNA Jobbnummer
9784038