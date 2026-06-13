BI-Specialist
Professional Galaxy AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm Visa alla organisationsutvecklarjobb i Stockholm
2026-06-13
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Professional Galaxy är ett IT- och teknikkonsultbolag som tillhandahåller högspecialiserad kompetens inom IT, mjukvaruutveckling, SAP, inköp, elektronik och mekanisk konstruktion. Vi samarbetar med erfarna seniora experter och levererar strategiskt värdeskapande kompetens till några av Sveriges mest komplexa och analytiskt krävande projekt. Vårt fokus ligger alltid på hög kvalitet, professionalism och tydliga, mätbara resultat.
Vi söker nu en BI-Specialist hos vår kund.
Om uppdraget
Kompetensnivå
Kompetensroll: BI-specialist - Qlik Sense-utvecklare/Nprinting
Kompetensnivå: Nivå 4
Kunskap - Hög generalistkompetens eller mycket hög kompetens inom området. Utbildning motsvarande kandidatexamen eller motsvarande kunskap förvärvad genom arbetslivserfarenhet inom området.
Erfarenhet - Har deltagit i stora uppdrag inom olika områden och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9–12 års erfarenhet inom området. Har kompetensmässigt befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.
Ledning - Tar huvudansvar för ledning av större grupp.
Självständighet - Mycket stor
Ska-krav:
•Se Bilaga - Krav på tjänsten för Ska-kraven. Fyll i information om kravuppfyllnad i Bilaga 4. Kravmatris och bifoga ansökan.
Mervärdeskrav:
•A. Arbete med ekonomidata (ekonomidata i Qlik Sense)
För att anbudsgivaren ska tilldelas mervärdesavdrag ska den offererade konsulten ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med ekonomidata.
•B. Arbete med ekonomidata (HR-data i Qlik Sense)
För att anbudsgivaren ska tilldelas mervärdesavdrag ska den offererade konsulten ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med ekonomidata.
Fyll i information om kravuppfyllnad för mervärdeskraven i Bilaga 6. Mervärdeskrav och bifoga ansökan.
Startdatum: Preliminärt 2026-08-17.
Slutdatum: Preliminärt till och med 2026-12-31.
Plats: Stockholm. Utförandet sker preliminärt på plats på Södersjukhuset.
Är du rätt person för uppdraget, eller vill du rekommendera en stark kandidat? Tveka inte att kontakta oss.
Ansök gärna redan idag, urval och intervjuer sker löpande
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7904753-2051767". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professional Galaxy AB
(org.nr 559366-0524), https://careers.progalaxy.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9962508