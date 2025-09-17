BI Utvecklare till Sussa data och analys
Vi söker erfarena utvecklare med ansvar för att bland annat förvaltning och vidareutveckling till Sussa data och analys som är en ny virtuell samverkansorganisation med uppdraget att förvalta och utveckla nio regioners gemensamma datalagerlösning.
Sussa data och analys är en del av Sussa samverkan, en samverkansorganisation där nio regioner jobbar tillsammans för att bidra till att svensk hälso- och sjukvård når målen i regeringens vision för e-hälsa 2025. Samarbetet mellan de nio regionerna är unikt och just nu pågår arbetet med att utveckla och införa ett nytt, gemensamt vårdinformationsstöd. För att omhänderta möjligheterna att gemensamt utveckla en utdataförmåga har regionerna inom Sussa samverkan utvecklat en plattform och lösning, ett datalager, för att omhänderta informationen i vårdinformationssystemet. Arbetet pågår fortfarande och lösningen kommer att tas i drift samtidigt som regionerna produktionssätter vårdinformationssystemet.
Sussa data och analys är den förvaltnings- och leveransorganisation som kommer att förvalta och vidareutveckla den gemensamma plattformen och lösningen som respektive region därefter tar i drift i sin regionala miljö.
Läs mer om Sussa data och analys här: Sussa data och analys
Vi sökerVi söker dig som har eftergymnasial utbildning inom dataingenjör, systemvetenskap eller annan relevant utbibildning, alternativt motsvarande dokumenterad arbetslivserfarenhet.
För att lyckas i uppdraget ska du ha:
Flerårig erfarenhet av att utveckla och förvalta BI-lösningar.
Kunskap i att designa och utveckla datamodeller, ETL-processer och rapporter.
Förmåga att säkerställa datakvalitet och optimera prestanda.
Erfarenhet av dataintegration, validering, testning och övervakning.
Förmåga att omvandla verksamhetskrav till tekniska lösningar.
Deltagande i agila arbetsprocesser såsom sprintplanering och retrospektiv.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av automatisering av tester och kvalitetssäkringsprocesser.
Intresse för nya teknologier och arbetssätt inom BI-området.
Förmåga att föreslå och implementera förbättringar i data- och analysprocesser.
Samarbete med olika roller såsom analytiker, dataingenjörer och utvecklare.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och för att lyckas i denna roll behöver du ha samarbetsförmåga och förmåga att skapa och behålla goda relationer. Vi ser även att du kan leda och motivera andra, samt samordna grupper och skapa engagemang. Vidare har du förmågan att arbeta med komplexa frågor, analysera och lösa komplicerade problem. Du ska också kunna planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt. Vi ser även att du är tillmötesgående i ditt bemötande och har förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Det här får du arbeta med
Som utvecklare inom Sussa data och analys ansvarar du för att implementationer i datalagret sker enligt plan, inklusive tester och prestandaoptimering. Du underhåller dokumentation och metadata, hanterar källkod och deltar i testning, felsökning, support och överlämning till regionala BI-team.
Du arbetar i nära samverkan med kollegor från nio regioner och representerar Sussa data och analys i forum med behovsägare och närliggande objekt som Sussa vårdstöd. Uppdraget omfattar design, utveckling och test av lösningen, och du får vara med tidigt i etableringen av organisationen under 2025 - med möjlighet att påverka hur teamet formas.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenTre tillsvidareanställningar på heltid. Vi erbjuder anställning i befattningen systemutvecklare.
På grund av den gemensamma rekryteringen mellan flera regioner kan processen till Sussa Samverkan ta längre tid, då varje ansökan noggrant granskas och beaktas. Du är alltid välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna om du har några frågor eller funderingar. Du kommer att ha din anställning i en av regionerna men arbeta riktat mot Sussa data och analys i din roll.
Vid frågor om tjänsten, välkommen att kontakta Saif Al Mobarek, saif.al.mobarek@regionsormland.se
, 070-288 49 89 eller ansvarig chef för denna roll i Region Andreas Pettersson
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
