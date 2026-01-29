BI developer
Randstad AB / Organisationsutvecklarjobb / Finspång Visa alla organisationsutvecklarjobb i Finspång
2026-01-29
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-29Dina arbetsuppgifter
Är du en expert på Power BI som vill vara med och driva energiomställningen genom data? Vi på Randstad Finance söker nu en erfaren BI-utvecklare för ett spännande konsultuppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Du blir en del av avdelningen Digital Integration - Data Analytics på service. Här samlas specialister för att stötta Siemens Energy i resan mot att bli helt datadrivna. Teamets styrka ligger i det nära samarbetet med den interna verksamheten vilket kräver både djup affärsförståelse och ett starkt nätverkande. Eftersom teamet växer är gemensamma processer och samarbete centralt. Vi arbetar i en internationell miljö där vi växlar mellan svenska och engelska dagligen då flera kollegor inte talar svenska obehindrat.
Som BI-utvecklare är du bryggan mellan rådata och affärsinsikter. Du förväntas:
Designa och utveckla intuitiva dashboards i Power BI baserat på interna kunders krav.
Interagera nära intressenter för att samla in, förstå och prioritera "user stories".
Coacha och guida interna kunder mot enkla, tydliga och effektiva BI-lösningar.
Samarbeta med Data Engineers för att definiera krav på backend-lösningar.
Säkerställa kvalitet genom att applicera "best practices" inom datamodellering, DAX och dashboard-design.
Ansvarsområden
Designa och utveckla intuitiva dashboards i Power BI baserat på interna kunders krav.
Interagera nära intressenter för att samla in, förstå och prioritera "user stories".
Coacha och guida interna kunder mot enkla, tydliga och effektiva BI-lösningar.
Samarbeta med Data Engineers för att definiera krav på backend-lösningar.
Säkerställa kvalitet genom att applicera "best practices" inom datamodellering, DAX och dashboard-design.
Detta är ett konsultuppdrag via Randstad Finance med placering hos Siemens Energy i Finspång. Här får du möjligheten att jobba i framkanten av teknikutvecklingen i en inspirerande och global miljö. Låter det här som rätt utmaning för dig? Ansök redan idag via Randstad Finance! Vi arbetar med löpande urval.Kvalifikationer
Vi söker en kommunikativ analytiker som snabbt kan sätta sig in i komplexa utmaningar.
Erfarenhet: Vi ser helst att du har omkring 5 års erfarenhet av BI-utveckling.
Teknisk expertis: Djup erfarenhet av Power BI är ett krav. Erfarenhet av Tableau är meriterande.
Konsultativt arbetssätt: Du har stor vana av att arbeta direkt mot interna kunder och intressenter.
Kommunikation: Du är en lagspelare med stark problemlösningsförmåga som talar och skriver både svenska och engelska.
Närvaro: Uppdraget utgår från Finspång med krav på fysisk närvaro på kontoret minst 2 dagar i veckan.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Randstad Jobbnummer
9712821