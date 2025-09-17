BI Application Specialist
2025-09-17
Vill du vara med på en förändringsresa?
Vill du vara med på en förändringsresa?

Skånemejerier står inför en stor digitaliseringsresa som du kommer att få vara med och påverka och sätta din prägel på. Det finns en tanke framåt om vad Business Intelligence och data kan åstadkomma och din expertis och entusiasm är efterlängtad för att omvandla tankarna till handling.

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta hands-on för att säkerställa BI-verktyg och rapporter för samtliga delar av Skånemejeriers organisation. Du kommer att få vara en del av att utveckla och stabilisera BI-miljön, framtidssäkra driften och skapa förutsättningar för en bättre morgondag. Det handlar om att ta ett helhetsansvar över vår BI lösning , allt från strategiska vägval till support av användare. Vi har idag en Qlikviewlösning som behöver underhållas och utvecklas med nya applikationer utifrån verksamhetens behov för att bättre kunna stödja den. Detta innebär bl a ett ansvar att ta ett säkert grepp om rapportfloran, driva en roadmapp framåt inom BI, bygga och supportera rapporter utifrån en proaktiv dialog med verksamheten(ex controlling, marknad och försäljning) genom att fånga behov och hitta lösningar. Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant universitetsexamen och flerårig dokumenterad erfarenhet av att utveckla och underhålla komplexa Qlikview-applikationer och gärna då i en cloudbaserad miljö i en producerande verksamhet. Du har jobbat med BI lösningar mot M3 och har erfarenhet av SQL och andra databaser.
För att lyckas i rollen tror vi att du är en driftig och nyfiken problemlösare med förmåga att ta egna initiativ och få saker att hända samtidigt som du är en öppensinnad, prestigelös lagspelare, lyhörd för andras perspektiv. Du känner dig trygg i kontakten med interna och externa intressenter med en drivkraft i att vara en del av att utveckla både nya lösningar och företaget. Du är en god analytiker med en god förmåga att se och förstå helheten och sätter stort värde i att göra saker helhjärtat och ordentligt. Din flexibilitet och ditt lugn hjälper dig att fatta rätt beslut och hitta de rätta lösningarna för nöjda kunder.
Vad erbjuder vi dig?
Vår vision i Sverige är att bli Sveriges mest hållbara mejeri, både vad gäller produkter som är bra för både människor, djur och natur och genom att vara en hållbar arbetsplats. Vi drivs av ambition, engagemang och enkelhet och tillsammans jobbar vi mot samma mål - att utveckla och producera riktigt god mat som både smakar och gör gott.
Sök tjänsten
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Jörgen Björkman, 0739-80 83 95. Sista dag att ansöka är 2025-10-13.
Skånemejerier
Jörgen Björkman jorgen.bjorkman@technogarden.se
