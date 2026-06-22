Bi Analyst Till Dekra Sverige - Stockholm
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2026-06-22
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Sedan starten 1925 har DEKRA gjort världen lite säkrare. Idag är DEKRA ett av världens ledande företag inom oberoende besiktning, provning och certifiering. I Sverige finns vi på flera orter och arbetar med ett gemensamt mål: att våra kunder alltid ska vara på den säkra sidan.
Hos DEKRA Sverige får du möjlighet att vara med i ett viktigt utvecklingsarbete där data och analys blir en allt mer central del av vår styrning och uppföljning. Du får en roll där ditt arbete snabbt kan skapa synligt värde i verksamheten och där du bidrar till bättre, mer tillförlitliga och mer tillgängliga beslutsunderlag.
BI Analyst till DEKRA Sverige
Nu söker vi en BI Analyst som vill vara med och utveckla rapporter, datamodeller och analyser som hjälper chefer och verksamheter att fatta bättre beslut.
Rollen är under uppbyggnad, vilket ger dig en unik möjlighet att sätta riktning, utveckla arbetssätt och forma hur BI-funktionen utvecklas framåt. Kanske är det just dig vi letar efter?
OM TJÄNSTEN
DEKRA Sverige bygger upp en bolagsöverskridande BI-funktion som ska stärka vår förmåga att arbeta mer datadrivet. Som en del av detta etablerar vi ett datalager i Microsoft Fabric där data från flera olika system samlas, struktureras och görs tillgänglig för rapportering, analys och uppföljning.
I rollen som BI Analyst får du en viktig roll i att omvandla data till tydliga rapporter, användbara insikter och tillförlitliga beslutsunderlag. Du kommer framför allt att arbeta med att utveckla rapporter, dashboards, semantiska modeller och analyser i Microsoft Fabric och Power BI.
Rollen är verksamhetsnära och innebär att du samarbetar med BI-gruppen och delar av verksamheten för att förstå prioriterade behov och omsätta dem till lösningar som fungerar i praktiken. Ett initialt fokusområde är rapportering av resultat ur ett ekonomiskt perspektiv. På sikt kommer rollen även att omfatta rapportering och analys inom exempelvis produktion, personal och andra verksamhetskritiska processer.
DINA ARBETSUPPGIFTER
Som BI Analyst hos oss kommer du bland annat att:
utveckla rapporter och dashboards i Power BI
bygga, vidareutveckla, kvalitetssäkra och optimera semantiska modeller
skapa och vidareutveckla mått, nyckeltal och visualiseringar
bidra till struktur, logik och användbarhet i datamodeller i Microsoft Fabric
använda SQL för att förstå, hämta, transformera och validera data
använda DAX för att skapa och vidareutveckla beräkningar och mått
analysera data och identifiera mönster, avvikelser och insikter
bidra till att rapporter är tillförlitliga, begripliga och möjliga att förvalta över tid
samarbeta nära BI-gruppen och verksamheten kring prioriterade rapporteringsbehov
VEM ÄR DU?
Vill du vara med och skapa bättre beslutsunderlag och konkret nytta genom data? Då har du hittat rätt.
Vi söker dig som har några års relevant erfarenhet av BI, dataanalys, rapportutveckling eller liknande arbete. Du har arbetat praktiskt med att bygga rapporter och datamodeller i en verksamhetsnära kontext och trivs i gränslandet mellan teknik, analys och verksamhetsnytta.
Vi vill att du har:
god erfarenhet av Power BI
erfarenhet av eller god förståelse för Microsoft Fabric
erfarenhet av att bygga/optimera semantiska modeller
praktisk erfarenhet av SQL
bekantskap med DAX och förmåga att skapa eller vidareutveckla mått
förståelse för datakvalitet, relationer, nyckeltal och rapporteringslogik
förmåga att omvandla data till tydliga rapporter och analyser
vana att samarbeta med både tekniska kollegor och verksamhetsrepresentanter
För den här rollen behöver du kunna kommunicera obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ekonomirapportering, controlling eller resultatrapportering. Det är också positivt om du har arbetat med rapportering inom produktion, personal eller operativ uppföljning, eller varit med i en organisation som bygger upp eller moderniserar sin BI-funktion.
Som person är du analytisk, noggrann och nyfiken. Du gillar att förstå samband, skapa struktur och visualisera data på ett sätt som gör information lättare att använda. Du är självgående och ansvarstagande, men uppskattar också nära samarbete med andra.
Eftersom vår BI-funktion är under uppbyggnad tror vi att du trivs i en miljö där arbetssätt, modeller och strukturer utvecklas över tid. Du är pragmatisk, lösningsorienterad och tycker om att skapa resultat som gör skillnad i vardagen.
Vi tror på mångfald och inkludering och vill rekrytera medarbetare med olika perspektiv, erfarenheter och kompetenser.
VI ERBJUDER DIG
En stimulerande arbetsmiljö med goda möjligheter till personlig utveckling
Fortlöpande intern utbildning
En teamkänsla, stöd av kollegor där vi hjälper varandra i vardagen
Frihet att ta ansvar och möjlighet att påverka
Engagerat ledarskap
Balans mellan arbete och fritid
Tjänstepension, friskvårdsbidrag och förmånspaket från Benefit
Vi vet att våra medarbetare är grunden till vår framgång. Därför vill vi skapa förutsättningar för utveckling, ansvar och samarbete. Hos oss blir du en del av ett stabilt, globalt företag med stark teknisk kompetens, engagerade kollegor och en tydlig vilja att utvecklas.
ÖVRIGT
Placeringsort är Stockholm, på vårt kontor i Solna Strand. Vi kommer att påbörja rekryteringsprocessen/urvalet i augusti.
Vi kommer själva att hantera denna rekryteringsprocess och undanber oss därför kontakt från rekryteringsbolag, bemanningsföretag och konsulter.
Har du frågor så är du välkommen att kontakta André Bergfjord, kontaktuppgifter nedan.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671)
Gustav Adolfs torg 24, 111 52 Stockholm, Sweden (visa karta
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111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Dekra Industrial Kontakt
André Bergfjord andre.bergfjord@dekra.com Jobbnummer
9973591