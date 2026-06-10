Beverage Developer / Non-Alcoholic Beverage Specialist
Keemchi AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-06-10
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Vi söker en kreativ och nyfiken person som vill vara med och utveckla vårt dryckeskoncept med fokus på alkoholfria alternativ inspirerade av koreansk matkultur.
I rollen ansvarar du för att ta fram, testa och vidareutveckla egna drycker som kompletterar vår meny – med särskilt fokus på fermenterade drycker, teer och moderna serveringar som matcha och andra specialiteter.
Du kommer att ha en viktig roll i att forma vår dryckesidentitet och bidra till en helhetsupplevelse för gästen.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Utveckla och ta fram nya alkoholfria drycker (t.ex. fermenterade drycker, tebaserade drycker, matcha)
• Experimentera med smaker, tekniker och säsongsbaserade råvaror
• Ansvara för kvalitet, recept och presentation av drycker
• Säkerställa hygien och hantering vid fermentering
• Samarbeta med köksteamet för att skapa dryck som matchar maten
• Delta i det dagliga köksarbetet vid behov (förberedelser, service, disk etc.) Finns möjlighet att kombinera med annat jobb.
Om Keemchi
Keemchi startades 2017 med mål att ta den Koreanska matkulturen till Sverige. Vi värdesätter hög kvalitet och arbetar ständigt med att utveckla våra smaker och maträtter. Vi värderar innovation inom matlagning, restaurang design och funktionalitet och alla jobbar tillsammans för att utveckla dessa punkter för att skapa en helt unik restaurangupplevelse.
Vi växer väldigt fort och söker därför fler personer som vill vara med oss att uppnå vår vision att ta den Koreanska matkulturen till hela Sverige.
Vi söker dig som är jobbsugen, intresse för matlagning och brinner för att skapa en fantastisk restaurangupplevelse. Hos oss kommer du arbeta med Koreansk matlagning, servering, kundbemötande samt sedvanliga restauranguppgifter.
Du som söker denna tjänst bör ha god social kompetens. Du som person behöver vara strukturerad, noggrann och ett intresse för matlagning.
För att söka tjänsten skicka:
CV
Personligt brev
Rekryteringen till denna tjänst kommer att ske löpande och tjänsten kan således komma att tillsättas innan sista ansökningsdag sök därför tjänsten redan idag!
Specificera vilken tjänst du söker. Vi kommer omgående att kontakta personer med ansökningar av intresse.
Vi tillämpar provanställning de första 6 månaderna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Skicka CV och personligt brev med bild.
E-post: alexander.bennet@keemchi.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dryck specialist". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Keemchi AB
(org.nr 559075-3975), https://keemchi.se/
Humlegårdsgatan 3 , Tegnergatan 18, Kungsgatan 53 tan (visa karta
)
113 58 STOCKHOLM Arbetsplats
Keemchi Kontakt
Alexander Bennet alexander.bennet@keemchi.se 0761888112 Jobbnummer
9958463