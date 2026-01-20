Bevego Innesäljare Örebro
Bevego Byggplåt & Ventilation AB / Säljarjobb / Örebro Visa alla säljarjobb i Örebro
2026-01-20
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bevego Byggplåt & Ventilation AB i Örebro
, Eskilstuna
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Bevego är ett av Sveriges ledande grossistföretag inom byggplåt, ventilation och teknisk isolering. Vi söker nu en innesäljare vår filial i Örebro. Som Innesäljare är du en viktig del i försäljningsledet och har en nära kontakt med våra kunder och säkerställer en god och långsiktig relation, du kommer att vara en del av ett engagerat team där ni tillsammans får möjligheten att påverka, utveckla och skapa resultat. Tjänsten är tillsvidare som inleds med en 6 månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vad gör du?
• Genomföra aktivt försäljningsarbete (ex; följa upp förfrågningar och undersöka kundens behov)
• Aktivt arbeta med att få in nya kunder tillsammans med våra utesäljare i regionen
• Värna om samt utveckla relationen med våra befintliga kunder
• Skriva och följa upp offerter till kund
• Hantera eventuella reklamationer
• Ta emot och registrera inkommande ordrar
• Registrera kundnoteringar i vårt CRM-system.
• Samverka med alla kollegor inom företaget för att ge kunden bästa service
Vem är du?
Vi söker dig som har gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning, gärna mot verksamheter inom bygg. Du ser dig själv som en mål- och resultatorienterad person och har intresse för byggnadstekniska lösningar. Har du tidigare verkat inom bygg-branschen ser vi detta som en stor fördel.
Du brinner för service och sätter alltid kunden först, en av dina många styrkor är att vara lösnings orienterad då du ser möjligheter där andra ser problem. För att lyckas i rollen behöver du vara driven, flexibel, noggrann och duktig på att samarbeta med andra.
Struktur är något som du värderar högt och du trivs i en miljö med högt tempo. Arbetet kräver att du har en väldigt god kommunikationsförmåga där du kan uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal såväl som skrift - fler språk är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
• En arbetsplats certifierad som Top Employer Sweden & Europe - sju år i rad.
• Stöd från ett nätverk av kompetenta kollegor.
• En kultur som genomsyras av hållbarhet, kvalitet och långsiktighet.
Din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Upplysningar lämnas av Platschef Robert Nilsson på mail: robert.nilsson@bevego.se
Vilka är Bevego
Bevego Byggplåt & Ventilation AB är ett svenskt grossistföretag med ca 440 anställda och en omsättning på 2,18 miljarder kronor. Vi finns från Luleå i norr till Malmö i söder och är en del av Saint-Gobain Distribution Nordic AB. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bevego Byggplåt & Ventilation AB
(org.nr 556396-5713) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Robert Nilsson robert.nilsson@bevego.se Jobbnummer
9695545