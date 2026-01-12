Bevakningsoperatör till anstalten Hall, semestervikariat
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/
Läs mer om anstalten Halls verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/anstalt/hall/#verksamhet
Vid anstalten arbetar cirka 400 medarbetare och 20 chefer som förvaltar, leder och utvecklar verksamheten. Den största yrkesgruppen är kriminalvårdare, men på anstalten arbetar även administrativ personal, pedagoger, produktionsledare, servicetekniker m fl. Anstalten tar emot drygt 350 intagna som sysselsätts med t.ex utbildning, behandlingsprogram, annan strukturerad verksamhet eller i anstaltens arbetsdrift.
På Hall värnar vi om hälsofrämjande arbetsmiljö och kan erbjuda till exempel personalgym att nyttja under rast men även på fritiden. Här finns också närhet till olika motionsspår. Du går eller löper i området precis intill Hallfjärden och har dessutom tillgång till sporthall, återhämtningsrum med massagestol och bibliotek.
Till anstalten, som ligger strax utanför Södertälje, tar du dig med buss från Östertälje. Är du bilburen, parkerar du gratis på vår personalparkering. På Kriminalvårdens hemsida hittar du flera fördelar med att jobba hos oss: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/fordelar-med-att-jobba-hos-oss/Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som kriminalvårdare i anstaltens bevakningscentral (BC) och inpasseringskontroll (IPK) har du ett varierande arbete med fokus på trygghet och säkerhet. I BC övervakar du anstalten via kamerasystem och förmedlar larm i verksamheten via dator och kommunikationssystem. I anstaltens IPK tar du emot både personal och besökare som bl.a. kontrolleras via röntgenutrustning. Du kommer att arbeta växelvis i BC och IPK i nära samarbete med dina kollegor. I tjänsten ingår även arbete vid anstalten besöksavdelning, där du kontrollerar och bevakar intagna.
Semestervikariatet startar 2026-06-01 med en obligatorisk utbildning på tre veckor.Kvalifikationer
Vi söker dig som är uppmärksam, har lätt för att samarbeta och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du agerar med gott omdöme och förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Rollen kräver att du kan fokusera på rätt saker och är lugn, stabil och kontrollerad i stressade situationer, till exempel i en händelse då larm utlöses.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
* Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning.
* Fullgott färgseende.
* Goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
* Kunskaper i engelska i tal.
* God datorvana.
Det är meriterande med:
* Arbetslivserfarenhet exempelvis inom IT, säkerhets- och bevakningsarbete.
* B-körkort.
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
