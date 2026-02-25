Bevakningsledare
Säkerhetspolisen / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Säkerhetspolisen i Stockholm
, Solna
, Linköping
eller i hela Sverige
Trivs du med att arbeta i en koordinerande roll och har tidigare erfarenhet av arbete med skydd och bevakning? Vi söker nu en lösningsorienterad och flexibel bevakningsledare som vill vara med och driva utvecklingen inom området fysisk säkerhet. Är du den vi söker? Välkommen med din ansökan.
Tillsammans skyddar vi Sverige
Ort: Stockholm
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Det här är ditt uppdrag
För att möta omvärldsläget och morgondagens utmaningar stärker Säkerhetspolisen sin förmåga inom området fysisk säkerhet. Vi söker nu en bevakningsledare som vill vara med och driva utvecklingen inom området fysisk säkerhet.
Som bevakningsledare koordinerar och leder du personal, bland annat skyddsvakter, på direkt och indirekt nivå. Du säkerställer att rätt åtgärder vidtas i rätt tid utifrån uppdraget och den gemensamt framtagna lägesbilden.
Genom att du utbildar, informerar och belyser säkerhetsfrågorna inom myndigheten skapar du engagemang bland medarbetarna. Vidare arbetar du fortlöpande med att utveckla området för att optimera utveckling och lärande bland medarbetarna.
I rollen ingår det även att handlägga säkerhetsfrågor inom området samt att hantera och utreda säkerhetsincidenter. Du utför även löpande kontroller och översyn av verksamheten mot exempelvis kravställning, rutiner för att säkerställa att aktuell lagstiftning efterföljs samt att systematik i arbetet uppnås.
I rollen har du många kontaktytor och genom omvärldsbevakning håller du dig uppdaterad inom ditt kompetensområde och samverkar med interna och externa samarbetspartners med fokus på löpande utveckling.
Din placering är på huvudkontoret i Solna och arbetet utförs på plats, vilket innebär att du inte har möjlighet att arbeta på distans. Resor inom och utanför Sverige kan förekomma.
De här kvalifikationerna söker vi hos dig
Det är endast du som uppfyller nedanstående krav som kan bli aktuell för tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-25Kvalifikationer
Gymnasieexamen
Erfarenhet av arbete med skydd och bevakning, alternativt annan arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet av arbetsledning
B-körkort
God förmåga att kommunicera på svenska och engelska i tal och skrift
Anställningen kräver svenskt medborgarskap.
Du som söker kan också ha kompetens som tillför bredd och kompletterande perspektiv. Kan du bidra med något eller flera av följande är det meriterande:
God kunskap och erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete
Erfarenhet av planering och ledning av säkerhetsarbete
Mycket goda kunskaper om skyddslagen
Erfarenhet av metod- och utvecklingsarbete
Erfarenhet av att planera och hålla i utbildningar
Det här är kollegan vi söker
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och söker dig som kombinerar operativ skicklighet med ett lösningsorienterat arbetssätt, du ser möjligheter, agerar snabbt och håller ihop helheten även när tempot stundtals kan vara högt. Du är trygg med att göra egna bedömningar, har lätt för att prioritera och kan fatta beslut när det behövs.
Som bevakningsledare arbetar du i en händelsestyrd miljö, vilket ställer höga krav på din flexibilitet och din förmåga att växla i både arbetstempo, men även mellan planerad och händelsestyrd verksamhet. Du har god förmåga att hantera flera uppgifter parallellt och trivs med att arbeta strukturerat och att självständigt leda ditt arbete framåt inom ramen för uppdraget.
I denna roll har du många kontaktytor och det är viktigt att du är kommunikativ, har förmåga att initiera kontakter och skapa goda relationer, såväl internt som externt. Du trivs i en ledande roll där du coachar och stöttar andra.
På ett pedagogiskt och förtroendeingivande sätt skapar du goda förutsättningar för lärande. Du har lätt för att anpassa budskap efter mottagaren och känner dig bekväm inför såväl mindre som större grupper och sammanhang.
Säkerhetspolisen ställer höga krav på säkerhet och sekretess, därför förutsätter vi att du har hög integritet och ett högt säkerhetsmedvetande.
Anställningsvillkor
Anställning vis Säkerhetspolisen innebär inplacering i säkerhetsklass som kräver svenskt medborgarskap. För anställning krävs också godkänt resultat i säkerhetsprövningen med registerkontroll, som genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Det här är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras.
På vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se,
kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss samt om våra förmåner.
Så tar du kontakt med oss
För information om rekryteringsprocessen, kontakta HR, tfn 070-735 23 35 eller 010-568 70 06.
Fackliga företrädare: Polisförbundet, tfn 010-568 70 03, SACO, tfn 010-568 70 04 och ST, tfn 010-568 70 02.
Så ansöker du
Ansökan sker via vår hemsida, www.sakerhetspolisen.se
Ansökan ska ha kommit in senast 2026-03-19.
Ansök genom att bifoga ditt CV (i den här rekryteringsprocessen önskar vi inget personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
Vänligen bifoga ett separat dokument (pdf eller word) med svar på urvalsfrågorna som du hittar i annonsen på vår hemsida.
Urval och intervjuer kan ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Säkerhetspolisen
(org.nr 202100-6594)
Bolstomtavägen 2 (visa karta
)
171 69 SOLNA Jobbnummer
9762980