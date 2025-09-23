Bevakningsingenjör till Bevakningen på Ringhals
Vattenfall AB / Säkerhetsjobb / Varberg Visa alla säkerhetsjobb i Varberg
2025-09-23
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vattenfall AB i Varberg
, Falkenberg
, Kungsbacka
, Halmstad
, Mölndal
eller i hela Sverige
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Vill du vara med och skydda en av Sveriges viktigaste samhällsfunktioner - och samtidigt bidra till en fossilfri framtid?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Om oss
Vi söker nu en Bevakningsingenjör till vårt team för tillträde och bevakningsstöd. Det här är en roll för dig som vill kombinera säkerhetsarbete med utveckling, samarbete och samhällsnytta.
Hos oss får du vara en del av ett erfaret och engagerat team som arbetar med det fysiska skyddet av kärnteknisk verksamhet. Tillsammans skapar vi trygghet och stabilitet - för både människor och miljö.
Om rollen
Som bevakningsingenjör blir du en viktig del av ett erfaret och sammansvetsat team som arbetar med det fysiska skyddet på Ringhals. Du samarbetar med kollegor inom tillträde, låsteknik och driftstöd - och fungerar som en länk mellan driftverksamheten och bevakningen.
Du kommer att:
Utveckla arbetssätt och rutiner inom operativ bevakning
Delta i stabsarbete vid händelser kopplade till fysiskt skydd
Planera och följa upp bevakningsuppdrag
Vara kontaktperson i projekt och samverkan
Hålla dig uppdaterad kring omvärldsutveckling och föreskrifter
Du får möjlighet att påverka och utveckla verksamheten - samtidigt som du bidrar till trygghet och säkerhet i en samhällsviktig funktion.
Kravspecifikation
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, lösningsorienterad och har ett intresse för säkerhetsfrågor. Du trivs med att samarbeta, ta initiativ och bidra till utveckling - både i teamet och i verksamheten.
Du har:
Relevant utbildning (universitet, högskola eller yrkeshögskola) eller erfarenhet från operativt skyddsarbete, stabsarbete eller fysisk säkerhet
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska
Erfarenhet från kärnteknisk verksamhet är meriterande
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en trygg arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Vi har en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till Rekryterande chef Christoffer Therén tfn 070-2369623 eller Carolina Antonsson tfn 070-3148763
För frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Lina Friberg lina.friberg@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson- Akademikerna, Jonas Eriksson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 12/10. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdatum. Du söker jobbet genom att svara på några urvalsfrågor samt bifogar ditt CV, inget personligt brev. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
Vattenfall är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. På grund av dessa regler genomförs en kontroll av kandidaten för många av tjänsterna i vår verksamhet innan anställning sker. För de tjänster som leder till deltagande i säkerhetskänslig verksamhet eller placering i säkerhetsklass innebär denna kontroll att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
432 30 VARBERG Arbetsplats
Varberg - Vattenfall Jobbnummer
9523185