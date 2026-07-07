Betongkonstruktör till AquaVilla Floating
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2026-07-07
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Bo och arbeta i Västervik, här har vi jobbet för den innovativa specialisten!
BETONGKONSTRUKTÖR TILL AQUAVILLA FLOATING
Var med och forma framtidens boende och konstruera något som verkligen sticker ut!
Hos AquaVilla Floating får du möjlighet att arbeta med innovativa flytande bostäder där modern teknik, hållbarhet och smart konstruktion möts. Nu söker vi en betongkonstruktör som vill bli en del av ett engagerat team och bidra till utvecklingen av framtidens boendelösningar.Publiceringsdatum2026-07-07Arbetsuppgifter
Som betongkonstruktör hos AquaVilla Floating arbetar du med konstruktion och utveckling av företagets flytande betongplattformar och tillhörande konstruktioner. Du blir en viktig del av projektens tekniska genomförande och samarbetar nära både produktion, projektledning och externa samarbetspartners.
I rollen kommer du bland annat att:
Projektera och dimensionera betongkonstruktioner.
Ta fram konstruktionsritningar och teknisk dokumentation.
Säkerställa att konstruktionerna uppfyller gällande normer och krav.
Delta i utvecklings- och förbättringsarbete av företagets produkter.
Samarbeta med interna och externa aktörer genom hela projektprocessen.
KVALIFIKATIONER OCH PERSONLIGA EGENSKAPER
Vi söker dig som har erfarenhet av betongkonstruktion och trivs i en roll där teknik, kvalitet och innovation står i fokus.
Vi tror att du har:
Högskole- eller civilingenjörsutbildning inom bygg, konstruktion eller motsvarande.
Erfarenhet av dimensionering och projektering av betongkonstruktioner.
Goda kunskaper i relevanta konstruktionsprogram och CAD.
God förståelse för Eurokoder och gällande byggnormer.
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Bor i närheten av Västervik eller är redo för att flytta till denna fina kuststad
Som person är du analytisk, lösningsorienterad och noggrann. Du uppskattar att samarbeta med andra men tar också stort eget ansvar för ditt arbete.
Vidare drivs du av att utveckla smarta tekniska lösningar och vill vara med och skapa produkter som utmanar traditionellt byggande.
Hos AquaVilla Floating får du möjligheten att arbeta i en framtidsbransch där innovation och hållbarhet går hand i hand. Här blir du en del av ett företag som vågar tänka nytt och där dina idéer kan göra verklig skillnad.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidaretjänst med direktanställning hos AquaVilla Floating.
ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Placering: Västervik
Start: Enligt överenskommelse
Arbetstid: Dagtid
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
593 33 VÄSTERVIK Arbetsplats
Aqua Floating Group Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se Jobbnummer
9995714