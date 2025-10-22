Betonggjutare Klass A
Swegjut AB / Betongarbetarjobb / Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Östhammar, Sigtuna, Österåker, Håbo

Som betongarbetare hos oss kommer dina arbetsuppgifter variera och vi söker därför dig som är bred i din kompetens. Arbetet bedrivs såväl självständigt som del av större arbetslag.
Du som söker har flerårig erfarenhet inom följande områden: Klass A gjutningar samt övriga allmänt förekommande arbetsuppgifter inom betongarbete. Vidare så är du självgående, har en positiv inställning, tar ansvar för utfört arbete och är en lagspelare. Du ska kunna kommunicera obehindrat på svenska eller engelska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21
E-post: Fredrik@swegjut.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swegjut AB
(org.nr 556892-2255), https://swegjut.se/
Edshammar 14 (visa karta
)
743 91 STORVRETA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9570031