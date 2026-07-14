Betongare sökes till traktamenteuppdrag!
Prowork Göteborg AB / Betongarbetarjobb / Jönköping Visa alla betongarbetarjobb i Jönköping
2026-07-14
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Prowork är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsbolag som grundades 2013 och är verksamma inom Bygg & Anläggning, Industri och Fastighet varifrån vi har gedigen erfarenhet. Vi ger oss inte förrän våra kunder har fått rätt personal på rätt plats! Kunskap om den bransch vi jobbar med i kombination med ett högt engagemang är vårt signum.
Betongarbetare sökes till traktamenteuppdrag!
Vi på Prowork söker nu erfarna och självgående betongarbetare till långsiktiga projekt på annan ort. Tjänsten passar dig som är flexibel, trygg i din yrkesroll och öppen för att arbeta på traktamente.
Arbetet kan variera beroende på projekt men kan exempelvis omfatta betonglagning, bilning, armering, formning och gjutning. Vi söker dig som har några års erfarenhet av betongarbete och trivs med ett praktiskt och fysiskt arbete i projektmiljö.
För dig som arbetar på annan ort erbjuds boende och traktamente enligt gällande villkor.
Vi söker dig som har:
Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet av betongarbete
Erfarenhet av exempelvis betonglagning, armering, formning eller gjutning
God arbetsmoral och ett högt säkerhetstänk
Förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Meriterande:
Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort
B-körkortPubliceringsdatum2026-07-14Om tjänsten
Omfattning: heltid
Uppdrag: långsiktiga projekt på annan ort
Boende och traktamente erbjuds enligt gällande villkor
Låter detta som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prowork Göteborg AB
(org.nr 559205-4091), https://www.prowork.se/
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Talent Acquistion Manager
Signe Järnö signe.jarno@prowork.se Jobbnummer
10002943