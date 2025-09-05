Betongarbetare till Uppsala

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Uppsala
2025-09-05


Expanderamera bemanning & rekrytering AB söker duktiga självgående betongarbetare till kommande uppdrag i Uppsala .
Är du anställd hos oss så erbjuder vi

Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Arbete på traktamente
Arbete på tid eller prestationslön beroende på projekt.
Arbete på schyssta villkor
Kollektivavtal
Diverse roliga upptåg och aktiviteter.


Krav: Yrkesbevis alternativt lång dokumenterad erfarenhet inom yrket

Expanderamera jobbar stenhårt på att vara den bästa leverantören av bemanningstjänster inom byggsektorn och känner du att du har samma värderingar så är du välkommen att söka.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78

Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se
Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.
Märk din ansökan med: Bentongarbetare
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), https://expanderamera.se/
741 76  UPPSALA

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9495421

