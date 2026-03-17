Betongarbetare Till Ubab

2026-03-17
Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
UBAB Ulricehamns Betong AB är inte bara en ledande aktör inom prefabricerade betonglösningar - det är också en arbetsplats där stolthet, framåtanda och gemenskap sitter i väggarna (bokstavligen!).
Här får du vara med och skapa framtidens byggnader - från första ritning till färdig stomme. UBAB producerar allt från golvbjälklag till väggar, balkonger och trappor - och gör det med hjärta, precision och ett driv som smittar av sig.
Hos UBAB jobbar man tillsammans, tror på utveckling och satsar på människor. Du får trygghet, variation, tempo och en stor dos arbetsglädje - ett stenkast från Ulricehamn.
• ? Är du nyfiken? Kika på filmen i länken och känn in känslan:http://www.ubab.com/om-ubab/
Tjänstebeskrivning
Är du nyfiken på arbetet som betongarbetare? Vi tycker att arbetet passar dig som letar efter ett fysiskt arbete som kräver en ansvarsfull, kvalitetsmedveten arbetare. Här får du möjligheten att lära dig nya saker samt få en fot in på ett framgångsrikt företag som arbetar med spännande prefab-projekt.
Som betongarbetare hos vår kund kommer du att:
• Utföra armering, gjutning och efterbehandling av betongkonstruktioner.
• Läsa och följa tekniska ritningar och instruktioner.
• Säkerställa att arbetet håller högsta kvalitet och följer gällande säkerhetsföreskrifter.
• Arbeta i team för att leverera projekt enligt tidsplan.
Tidigare erfarenhet från arbete med betong är meriterande men inget krav.Kvalifikationer
Vi söker dig som gillar att arbeta i team och bidra till god gemenskap. Som person är du resultatinriktad och motiveras av att nå uppsatta mål. Vi välkomnar sökande från olika branscher och tror att du som är händig och har ett sinne för detaljer kan vara rätt person för oss.
Vi söker dig som har:
• Yrkesbevis eller motsvarande erfarenhet inom betongarbete.
• God kunskap i ritningsläsning och vana att arbeta med byggtekniska specifikationer.
• Erfarenhet av att arbeta med armering och gjutning.
• Körkort B och tillgång till bil (meriterande).
• Behärskar svenska i tal och skrift.
Låter detta intressant?
Din ansökan skickar du in via NearYous hemsida, www.nearyou.se
snarast. Vi jobbar med löpande urval, så skicka gärna din ansökan idag.
Med anledning av nya dataskyddsförordningen GDPR, ber vi dig att utesluta de sista fyra siffrorna i ditt personnummer samt eventuella referenskontakter i din ansökan/CV.
Välkommen med din ansökan!
Om NearYou
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5470". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NearYou Borås 7H AB Kontakt
Erica Seeger erica.seeger@nearyou.se 0707274427 Jobbnummer
9801196