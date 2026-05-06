Betongarbetare till prefabindustri
Vill du arbeta i en modern och teknikdriven produktionsmiljö? Vi söker nu noggranna och engagerade medarbetare till ett uppdrag inom prefabproduktion hos flera av våra kunder.
Om rollen
Du arbetar med tillverkning och gjutning av prefabricerade betongelement enligt ritningar och instruktioner. Arbetsuppgifterna omfattar formbygge, armering, montering av ingjutningsgods samt kvalitetskontroll och viss efterbearbetning.
Du blir en del av ett team där säkerhet, kvalitet och samarbete är en självklar del av vardagen.
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och trivs i en producerande miljö
Har grundläggande förståelse för ritningar och tekniska instruktioner
Har B-körkort
Talar och skriver svenska
Erfarenhet av betongarbete, prefab eller tillverkande industri är meriterande men inget krav. Truck- och traverskort är också meriterande.
Som person är du
Noggrann, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du samarbetar väl med andra och bidrar till en trygg och effektiv arbetsplats.
Vi erbjuder
Heltid med kollektivavtal och goda villkor. Uppdraget är långsiktigt med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-02
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7687105-1983427". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352), https://jobb.bestbemanning.nu
Kyrkogatan 3 (visa karta
)
632 19 ESKILSTUNA
