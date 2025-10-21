Betongarbetare till kund i Uddevalla
2025-10-21
Betongarbetare till kund i Uddevalla
Är du praktiskt lagd med erfarenhet inom betongarbete eller tillverkningsindustrin och vill börja arbeta omgående? Är du händig som person och vill få möjlighet att arbeta tillsammans med ett väletablerat och växande företag? Kika då in denna annons!Publiceringsdatum2025-10-21Arbetsuppgifter
I din roll kommer du jobba som betongarbetare med ansvar för bl.a armering, gjutning, montering, mätning och ritningsläsning. Du kommer att ha möjlighet att jobba på olika avdelningar med olika material, exempelvis bjälklag, pelare, balkar, väggar och håldäck. Vidare kan din roll också innefatta lättare svets, truckkörning samt travershantering. Du kommer vara en del i kundens produktion där du tillsammans med ditt arbetslag tillverkar produkter av betong mot byggnadsindustrin. Arbetet är såväl fysiskt som tekniskt och ställer höga krav på noggrannhet och engagemang.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer innefatta:
Gjutning och armering
Montering, mätning och kontrollering
Ritningsläsning
Lättare svetsarbete
Truck/Traverskörning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från produktion och även känsla för tillverkningsindustrin. Erfarenhet inom betongbranschen är meriterande, men inte ett krav.
Du är en person som är intresserad av ett viktigt arbete där du bidrar med din lojalitet och höga arbetsmoral. Detta yrke kräver god fysik och du bör tycka om att arbeta praktiskt och använda kroppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du arbetar måndag-fredag 07-16. Du blir anställd av oss på Eterni och uthyrd till kund. Du kommer få ett visstidskontrakt om 6 månader med goda möjligheter till förlängning. För rätt person finns dessutom möjlighet för en vidare anställning hos kund.
ÖVRIG INFORMATION
Behovet är omgående och vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Frågor kring tjänsten svarar Amanda Olsson på via amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Arbetsplats
Eterni Uddevalla Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9568072