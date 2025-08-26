Betongarbetare till kund
2025-08-26
Betongarbetare till kund
Är du praktiskt lagd med erfarenhet inom betongarbete eller tillverkningsindustrin och vill börja arbeta omgående? Är du händig som person och vill få möjlighet att arbeta tillsammans med ett väletablerat och växande företag? Kika då in denna annons!Publiceringsdatum2025-08-26Arbetsuppgifter
I din roll kommer du jobba som betongarbetare med ansvar för bl.a armering, gjutning, montering, mätning och ritningsläsning. Vidare kan din roll också innefatta truckkörning samt travershantering. Du kommer vara en del i kundens produktion där du tillsammans med ditt arbetslag tillverkar produkter av betong mot byggnadsindustrin. Arbetet är såväl fysiskt som tekniskt och ställer höga krav på noggrannhet och engagemang.
Dina huvudsakliga uppgifter kommer innefatta:
Gjutning och armering
Montering, mätning och kontrollering
Ritningsläsning
Lättare svetsarbete
Truck/Traverskörning
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från produktion och flöden och även känsla för tillverkningsindustrin, helst inom betongbranschen. Det är starkt meriterande om du har erfarenhet av armering, betong samt ritningsläsning och genom det förståelse och kunskap för denna typ av verksamhet men vi söker i första hand dig som har erfarenhet av prefabtillverkning och särskilt av väggar. Du är praktiskt lagd och har en kreativ sida och därmed drivs av att arbeta i en skapande miljö. Du trivs i en arbetsmiljö med fysiskt arbete och god laganda och gör alltid ditt bästa på arbetsplatsen. Som person är du flexibel, ansvarstagande och har god förmåga att arbeta i såväl grupp som på egen hand. Arbetet ställer även krav på att du själv tar egna initiativ och att du har en god förmåga att se vad som behöver göras.
Du är en person som är intresserad av ett viktigt arbete där du bidrar med din lojalitet och höga arbetsmoral. Detta yrke kräver god fysik och du bör tycka om att arbeta praktiskt och använda kroppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du arbetar måndag-fredag 07-16. Du blir anställd av oss på Eterni och uthyrd till kund. Du kommer få ett visstidskontrakt om 6 månader med goda möjligheter till förlängning. För rätt person finns dessutom möjlighet för en vidare anställning hos kund.
ÖVRIG INFORMATION
Detta är en proaktiv annons då vi ser ett kommande behov. Återkoppling ges endast vid behov. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Frågor kring tjänsten svarar Carina Johansson på via carina.johansson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eterni Sweden Kontakt
Carina Johansson carina.johansson@eterni.se Jobbnummer
9475791