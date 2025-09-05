Betongarbetare till Kalmar

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Kalmar
2025-09-05


För kunds räkning sökes drivna och självgående betongare till en kund i Kalmar!
Du skulle ha minst fem års erfarenhet som betongarbetare/armerare och gärna yrkesbevis. Det är meriterande om du har utbildningar som till exempel heta arbete. Du behöver kunna prata svenska.
Vad är extremt viktigt är att du kan läsa ritningar.
Om det låter intressant för dig skicka din ansökan till oss redan idag.
Vid frågor kontakta kontoret på 08-530 343 78
Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "http://www.expanderamera.se".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Expanderamera Byggbemanning och Rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
392 30  KALMAR

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
9495366

