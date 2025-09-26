Betongarbetare till Kalmar

För kunds räkning sökes drivna och självgående betongare till en kund i Kalmar! Du skulle ha minst fem års erfarenhet som betongarbetare/armerare och gärna yrkesbevis. Det är meriterande om du har utbildningar som till exempel heta arbete. Du behöver kunna prata svenska. Vad är extremt viktigt är att du kan läsa ritningar. Om det låter intressant för dig skicka din ansökan till oss redan idag. Vid frågor kontakta kontoret på 08-530 343 78 Vi värnar om mångfald och det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna.