Betongarbetare till Göteborg
2026-03-03
Expanderamera bemanning & rekrytering AB söker duktiga självgående betongarbetare till framtida projekt i Göteborg.
Är du anställd hos oss så erbjuder vi
Friskvårdsbidrag
Företagshälsovård
Arbete på traktamente
Arbete på tid eller prestationslön beroende på projekt.
Arbete på schyssta villkor
Kollektivavtal
Diverse roliga upptåg och aktiviteter.
Krav: Yrkesbevis alternativt lång dokumenterad erfarenhet inom yrket
Expanderamera jobbar stenhårt på att vara den bästa leverantören av bemanningstjänster inom byggsektorn och känner du att du har samma värderingar så är du välkommen att söka.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78
Det går även bra att mejla till jobb@expanderamera.se
Glöm inte att bifoga referenser i din ansökan.
Märk din ansökan med: Bentongarbetare
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
