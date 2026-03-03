Betongarbetare till företag i Borås
AB Effektiv Borås / Betongarbetarjobb / Borås Visa alla betongarbetarjobb i Borås
2026-03-03
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AB Effektiv Borås i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-03Om företaget
Vårt kundföretag, beläget strax utanför Borås är verksamt inom betongbranschen och erbjuder hållbara, högkvalitativa produkter.
Vad erbjuder rollen?
I rollen som betongarbetare kommer du att arbeta med följande arbetsuppgifter.
Arbeta med gjutning och armering av betong enligt ritningar och instruktioner.
Säkerställa att arbetet håller hög kvalitet och följer gällande standarder.
Bidra till att projekten slutförs effektivt och i tid tillsammans med kollegor.
Delta i underhåll och rengöring av maskiner och verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av betongarbete och vill bidra till högkvalitativa projekt. För rollen är det viktigt att du kan läsa ritningar väl och har truckkort. Erfarenhet av säkra lyft, heta arbeten och arbetsledning är meriterande. För den som vill finns det möjlighet att på sikt utvecklas till arbetsledare.
Som person är du positiv, ansvarstagande och lättlärd. Du trivs både i team och när du arbetar självständigt, och du har en praktisk inställning med förmåga att tillsammans med kollegor driva projekten framåt.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 2026-03-29. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna oss på Frida@effektiv.se
eller Izabella@effektiv.se
.
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Vi har en sportslig attityd mot våra konsulter och erbjuder schyssta villkor samt kollektivavtal. Vi vill ge de bästa förutsättningarna till dig som blir en del av Team Effektiv. Detta har lett till att Effektiv är en attraktiv arbetsgivare, vilket våra konsultundersökningar och våra utmärkelser Årets Rekryteringsföretag samt Årets Karriärföretag är ett bevis på. Företagets värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
För den här tjänsten kommer du att vara anställd via Effektiv och uthyrd som konsult till kundföretaget under en tidsbegränsad period.
Sökord
Betongmedarbetare, gjutning, armering, ritningsläsning, bygg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7323496-1871612". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Effektiv Borås
(org.nr 556944-7666), https://jobb.effektiv.se
Skaraborgsvägen 1B (visa karta
)
506 30 BORÅS Arbetsplats
Effektiv Jobbnummer
9774864