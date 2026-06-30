Betongarbetare till Con-Form i Strömstad
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2026-06-30
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Nu söker vi två betongarbetare till Con-Form i Strömstad! Trivs du med fysiskt arbete, laganda och vill utvecklas inom industrin? Sök tjänsten idag!
Vill du göra skillnad på jobbet och samtidigt omringas av ett team som sätter lagkänslan först? Har du erfarenhet från industriarbete och gärna mot betongindustrin? Så kan det vara dig vi söker!
Eterni Sweden AB söker nu två betongarbetare till Con-Form i vackra Strömstad. Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
I rollen som betongarbetare kommer du att vara en del av produktionen där du tillsammans med ditt arbetslag tillverkar produkter av betong mot byggnadsindustrin. Arbetsuppgifter som ingår i arbeta är bland annat:
Gjutning
Armering
Ritningsläsning
Underhåll och rengöring
Då arbetet är fysiskt krävs det att du trivs i en roll där du arbetar med kroppen.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har tidigare arbetslivserfarenhet från arbete inom industri, gärna mot betongindustrin. Det är även starkt meriterande om du har jobbat med formbyggnad och armering, samt har traverskort. Du trivs i en arbetsmiljö med fysiskt arbete och god laganda och gör alltid ditt bästa på arbetsplatsen. Som person är du:
Flexibel
Ansvarstagande
God förmåga att arbeta i såväl grupp som på egen hand
Arbetet ställer även krav på att du själv tar egna initiativ och att du har en god förmåga att se vad som behöver göras. Körkort är ett krav om du inte bor i närheten av arbetsplatsen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är ett konsultuppdrag på heltid där du arbetar måndag till fredag dagtid. Du blir anställd av Eterni och uthyrd till Con-Form i Strömstad. Uppdraget startar med ett visstidskontrakt på 6 månader med goda möjligheter till förlängning. För rätt person finns även möjlighet till fortsatt anställning hos kund.
ÖVRIG INFORMATION
Ansök via www.eterni.se.
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att vi ska kunna hantera ansökningar på bästa sätt tar vi inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Amanda Olsson på amanda.olsson@eterni.se
. Ansökningar via e-post hanteras inte på grund av GDPR.
Plats: Strömstad
Start: Vecka 32
Arbetstider: Måndag–fredag 06.00-15.00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
452 94 STRÖMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Con-Form Strömstad AB Kontakt
Amanda Olsson amanda.olsson@eterni.se Jobbnummer
9985109