Betongarbetare till Boden
Adecco Sweden AB / Betongarbetarjobb / Kiruna Visa alla betongarbetarjobb i Kiruna
2025-12-22
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Kiruna
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Arbeta i Boden - med betald resa och boende
Som betongarbetare hos ett ledande internationellt byggföretag får du möjlighet att arbeta i ett större projekt i Boden, där resa och boende ingår för dig som bor på annan ort. I rollen arbetar du med att skapa och montera formverk, armera samt gjuta betongkonstruktioner enligt gällande säkerhetsföreskrifter. Arbetet sker i nära samarbete med teamleader och andra yrkesgrupper på arbetsplatsen, där säkerhet, kvalitet och lagarbete står i fokus. Du förväntas kunna läsa och tolka ritningar, armeringsplaner och instruktioner för olika betong- och formverkslösningar.
Uppdraget är ett konsultuppdrag på heltid med 6 månaders visstidsanställning, där du arbetar 2-skift under 6 veckor i Boden, följt av 2 veckors sammanhängande ledighet.
Boende och resa tillhandahålls för dig som inte är bosatt på orten.
Planerad start är i början av 2026.
Om dig
Vi ser att du är noggrann, flexibel och ansvarstagande med god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i team och följa säkerhetsrutiner. Det är ett plus om du har teknisk kompetens inom formbyggnad och betonggjutning. Du bör även behärska engelska i tal och i skrift då instruktioner kan för komma på engelska. Du har god fysisk uthållighet och är van vid att hantera manuella moment som montering och demontering av formverk. Om du dessutom har en god anpassningsförmåga vid skiftande förutsättningar på bygget kommer du att passa utmärkt här.
Krav för tjänsten
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom form, betong eller armering
• Erfarenhet av att skapa och montera formar och armering för betongkonstruktioner.
• Kunna gjuta betong och säkerställa korrekt packning enligt rätt arbetsmetoder.
• Erfarenhet av att skapa och riva formverk (vertikalt och horisontellt, standard och traditionellt).
Meriterande
• Yrkesutbildning som betongarbetare
• Erfarenhet av att montera och demontera specifik utrustning.
Kontaktuppgifter
Vid frågor eller funderingar gällande tjänsten så är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Elsa Khan via elsa.khan@adecco.se
Vid frågor gällande registrering eller problem att söka annonsen kontakta info@adecco.se Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
National Recruiter
Sarah Hallberg Jobbnummer
9661224