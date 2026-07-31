Betongarbetare Stockholm
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Stockholm Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm
2026-07-31
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
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eller i hela Sverige
ExpanderaMera sökernu ett flertalet självgående betongarbetare till uppdrag i Stockholm. Du som söker tjänsten har yrkesbevis eller minst sex års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten.
Är du den betongarbetare vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker löpande.
Skriv gärna med tidigare referenser i din ansökan.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78 Du kan även mejla din ansökan till jobb@expanderamera.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB
(org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta
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114 28 STOCKHOLM Arbetsplats
ExpanderaMera Jobbnummer
10017080