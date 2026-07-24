Betongarbetare Stockholm

ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB / Betongarbetarjobb / Stockholm
2026-07-24


Visa alla betongarbetarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Huddinge eller i hela Sverige

ExpanderaMera sökernu ett flertalet självgående betongarbetare till uppdrag i Stockholm. Du som söker tjänsten har yrkesbevis eller minst sex års dokumenterad erfarenhet av betongarbeten.
Är du den betongarbetare vi söker?
Skicka in din ansökan redan idag.
Intervjuer sker löpande.
Skriv gärna med tidigare referenser i din ansökan.
Vid frågor, vänligen kontakta kontoret på 08-530 343 78 Du kan även mejla din ansökan till jobb@expanderamera.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: jobb@expanderamera.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
ExpanderaMera byggbemanning och rekrytering AB (org.nr 556547-9630), http://expanderamera.se
Valhallavägen 77 (visa karta)
114 28  STOCKHOLM

Arbetsplats
ExpanderaMera

Jobbnummer
10010825

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